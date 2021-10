Segregacja sanitarna. Kolejny unijny kraj wprowadza obowiązek certyfikatu covidowego w miejscach pracy

Od 1 listopada w miejscach pracy w Austrii obowiązywać będzie certyfikat potwierdzający zaszczepienie przeciw Covid-19, wyzdrowienie lub uzyskanie negatywnego wyniku testu – poinformował minister zdrowia Wolfgang Mueckstein.

Okres przejściowy obowiązywać będzie do 14 listopada włącznie, a osoby niekwalifikujące się do tzw. grupy 3G (geimfpt, genesen, getestet, czyli zaszczepione, ozdrowiałe, przebadane) będą musiały do tego czasu nosić maseczkę FFP2.

Zgodnie z rozporządzeniem certyfikat będzie obowiązkowy dla wszystkich, którzy w codziennej pracy mają kontakt z innymi ludźmi, np. w biurze czy urzędzie. Nie będzie dotyczyć np. kierowców ciężarówek, którzy podczas jazdy są w samochodzie sami.

Przygotowywane są również przepisy dotyczące pracowników w sektorze ochrony zdrowia i opieki. Wstęp do tych placówek będzie możliwy tylko za okazaniem certyfikatu, a za przestrzeganie przepisu odpowiedzialne będą obydwie strony – pracodawca i pracownik.

Mueckstein wyjaśnił, że podjęte kroki mają na celu utworzenie kolejnej „siatki ochronnej przed koronawirusem”.

„Nie może być tak, żebyśmy narażali się w pracy na ryzyko infekcji koronawirusowej” – powiedział mediom.

Od 1 listopada pracownicy będą zwolnieni z wymogu noszenia maseczek ochronnych po przedstawieniu certyfikatu (obejmie to m.in. pracowników supermarketów). Wymóg noszenia maseczki FFP2 pozostanie aktualny dla klientów takich miejsc, jak sklepy spożywcze, apteki, a także dla pasażerów w transporcie publicznym. W innych obszarach publicznych (np. sklepy detaliczne, biura podróży, muzea) należy przedstawić certyfikat lub nosić maseczkę FFP2.

Maska FFP2, oprócz certyfikatu 3G, pozostanie obowiązkowa dla pracowników domów spokojnej starości, domów opieki oraz szpitali. To samo dotyczy osób odwiedzających te obiekty. Z kolei wymóg noszenia maski nie będzie już obowiązywać w miejscach publicznych typu restauracje, hotele czy teatry.

Podobne rozwiązania, za wyjątkiem maski FFP2, obowiązują od niedawna we Włoszech. Jak podały niedawno media, niezaszczepionych pozostaje ok. 3,5 mln pracujących Włochów. W wielu miastach trwają protesty, które nasiliły się po obowiązku przedstawienia paszportu covidowego w miejscach pracy.