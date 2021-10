Floryda kusi niezaszczepionych funkcjonariuszy. Proponuje im pracę i pokaźną premię

Gubernator Florydy Ron DeSantis zapowiedział, że podczas następnej sesji legislacyjnej ma nadzieję na podpisanie ustawy, przyznającej 5000 $ premii wszystkim niezaszczepionym funkcjonariuszom spoza stanu, którzy przenoszą się na Florydę.



Podczas wystąpienia w „Sunday Morning Futures” DeSantis powiedział, że „aktywnie pracuje” nad rekrutacją policjantów spoza stanu, którzy zostali zwolnieni lub umieszczeni na bezpłatnym urlopie z powodu obowiązku szczepień w ich mieście.

– W rzeczywistości aktywnie pracujemy nad rekrutacją organów ścigania spoza stanu, ponieważ mamy potrzeby w naszej policji i naszych departamentach szeryfa – powiedział DeSantis.

Gubernator Florydy podkreślił, że ma nadzieję na podpisanie ustawy, przyznającej 5000 $ premii wszystkim niezaszczepionym funkcjonariuszom spoza stanu, którzy przenoszą się na Florydę, podczas następnej sesji legislacyjnej.

– Tak więc, NYPD, Minneapolis, Seattle, jeśli nie jesteście dobrze traktowani, będziemy was tu traktować lepiej. Możecie wypełnić ważne dla nas potrzeby, a my w rezultacie wynagrodzimy was – dodał DeSantis.

W tym samym wywiadzie DeSantis powiedział, że obowiązkowe szczepienia prezydenta Bidena są „niekonstytucyjne”, co „spowoduje spustoszenie w gospodarce”.

– Spowoduje to spustoszenie w gospodarce, ponieważ nawet jeśli niewielki procent tych ludzi straci pracę lub dobrowolnie odejdzie, będziesz miał ogromne zakłócenia w medycynie, w logistyce, w egzekwowaniu prawa – wskazywał.

