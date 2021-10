Nakaz masek wciąż nielegalny! Sądy masowo anulują mandaty

Polskie sądy coraz częściej przyznają rację obywatelom, którzy nie zasłaniali ust i nosa w miejscach zamkniętych – relacjonuje „Rzeczpospolita”.

Gros ekspertów mówiło o tym od początku – rządowy nakaz zakrywania nosa i ust jest niezgodny z prawem, czyli nielegalny.

Mimo to rząd naciskał na policję, by masowo kontrolowała i wlepiała mandaty za brak maseczek. Nie inaczej jest obecnie – minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował ostatnio, że dobił targu z policją, by ta ponownie skupiła się na przestrzeganiu tego nakazu.

Nakaz jest jednak wątpliwy prawnie, co po raz enty potwierdził sąd. Tym razem Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim stwierdził, że karanie za nieprzestrzeganie nakazu zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej nadal jest nielegalne.

„I to mimo zmiany w przepisach, która miała uzdrowić przekroczenie przez rząd delegacji ustawowej przy wprowadzaniu obostrzeń epidemicznych. Inne sądy podważają bowiem podstawę do karania za brak maseczek” – pisze „Rzeczpospolita”.