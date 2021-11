Chcą jego miliardów. Elon Musk wyjaśnia socjalistów

David Beasley, dyrektor Światowego Programu Żywnościowego ONZ, zaapelował do najbogatszych ludzi na świecie, by dali z własnego majątku jednorazowo 6 miliardów dolarów na walkę z głodem na świecie. Po nazwiskach zwrócił się do Muska i Bezosa.

Stwierdził, że gdyby ONZ dostała te 6 mld USD, to uratowałaby życie 42 milionom osób na świecie.

Lewicowy CNN wyliczył, że Musk musiałby przekazać 2 proc. swojego majątku, aby pożądane 6 mld USD trafiło do ONZ.

Musk odpowiedział, że z chęcią odda rzeczone 6 mld dolarów, ale postawił jeden zasadniczy warunek.

„Jeśli WFP (Światowy Program Żywnościowy – red.) może dokładnie opisać, w jaki sposób 6 miliardów dolarów rozwiąże problem głodu na świecie, sprzedam akcję Tesli i dam pieniądze” – napisał Musk.

„Ale to musi być księgowość typu open source (otwarta, jawna księgowość – red.), aby opinia publiczna dokładnie wiedziała, jak wydawane są pieniądze” – dodał Musk.

But it must be open source accounting, so the public sees precisely how the money is spent.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021