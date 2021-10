Mentzen MIAŻDŻY w Polsat News. „Popieram nienoszenie maseczek jako walkę z symbolem” [VIDEO]

Popieram nienoszenie maseczek jako walkę z symbolem – powiedział w Polsat News dr Sławomir Mentzen z Konfederacji. Wolnościowiec przypomniał m.in. co na temat masek mówił poprzedni minister zdrowia.

Dr Sławomir Mentzen był gościem podczas Śniadania Rymanowskiego w Polsat News. Tematem rozmowy było m.in. zaostrzenie karania za nienoszenie masek, czym ostatnio straszył minister zdrowia Adam Niedzielski.

Pisaliśmy o tym szerzej:

Dr Mentzen powiedział, czym według niego jest w rzeczywistości przymus zasłaniania ust i nosa.

– Ta maska jest tylko i wyłącznie symbolem – to było od samego początku oczywiste. Mieliśmy ministra Szumowskiego, który mówił, że maseczki nic nie dadzą, mieliśmy generalnego inspektora sanitarnego – pana Pinkasa, który mówił, że maseczki są po to, żeby nam przypominać, że jest epidemia – mówił wolnościowiec.

– Proponowałem wtedy, żebyśmy takie przypinki może nosili, wtedy nie trzeba będzie tych maseczek nosić – przypomniał dr Mentzen.

– Maseczki nie są oparte na nauce, na naukach medycznych – są oparte na psychologii tłumu, na naukach behawioralnych. Po to, żeby ludziom wmówić, że macie się wszyscy bać – twierdzi ekonomista.

– W Szwecji nie noszono od początku od początku maseczek i jakie było uzasadnienie? [Chodzi o to], że maseczki dają złudne uczucie bezpieczeństwa. I rzeczywiście tak jest, że część ludzi myśli, że jak będzie nosiła maseczki, to będzie bezpieczna – dodał.

Dr Mentzen powiedział, że on sam maski nie nosi i jeszcze nie poniósł z tego powodu żadnych konsekwencji.

– Od samego początku tego całego cyrku, który rząd nakręca z epidemią – nie noszę tej maseczki i włos mi z głowy nie spadł. Ani jednego mandatu nie dostałem i popieram nienoszenie maseczek jako walkę z symbolem – powiedział.

Podejście konfederaty oczywiście skrytykowali inni obecni w studiu politycy. Dr Mentzen nie dał się jednak przekonać, a swój pogląd podpierał badaniami.

– Profesor Kuna powołał się na metaanalizę z 65. recenzowanych badań naukowych i ta metaanaliza tych 65. badań naukowych pokazała, że nie ma istotnego wpływu maseczek na transmisję wirusa. Pan teraz wypowiada się na podstawie pana, nie wiem, uczuć, emocji, jakiejś pana tam wiary w to, a badanie i nauka pokazuje coś zupełnie innego – mówił dr Mentzen.

Konfederata zwrócił też uwagę na hipokryzję zgromadzonych w studiu polityków.



– Mamy tu grupę polityków, którzy teraz twierdzą, niektórzy, że powinno się mandatami karać Polaków za wejście do autobusu, do galerii handlowych, czy też do restauracji. Wy się panowie widzicie? Siedzimy tu bez maseczek. Czemu tutaj możemy siedzieć bez maseczek, a po wejściu do Sejmu, albo do autobusu te maseczki trzeba założyć? – pytał



– Czemu Polacy oglądający nas w telewizji mają chodzić w tych maseczkach, a my sobie siedzimy tutaj bez maseczek? – dopytywał dr Mentzen.

Hit‼️ Siedzi 7 osób w studiu i tylko @SlawomirMentzen widzi, jaki cyrk oglądają Polacy. Sam redaktor podsumowuje sens noszenia maseczek – o konieczności noszenia maseczek decyduje właściciel obiektu🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/w10qp7yoAP — Wolność__Słowa (@WolnoscO) October 31, 2021

Źródło: Polsat News