Papież dalej o… klimatyzmie, a Biden jest „dobrym katolikiem”

Papież Franciszek mocno się uaktywnił przy okazji szczytu klimatycznego. Proponuje „słuchać dzieci”, ale chyba jest to wpływ Grety Thunberg. „To przede wszystkim dzieci zrozumiały zasięg i ogrom wyzwań, jakie stoją przed społeczeństwem, zwłaszcza kryzysu klimatycznego” – napisał papież Franciszek w tekście, który publikuje w niedzielę 31 października włoski dziennik „Corriere della Sera” przed konferencją klimatyczną COP26 w Glasgow.

„Są mądre mimo wieku” – twierdzi papież, który okazuje się zwolennikiem „zielonej pajdokracji”. Opublikowany tekst to wstęp do książki, która ukaże się w listopadzie nakładem watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana. W tomie tym obrońcy środowiska, ambasadorowie i ludzie Kościoła mówią, jak na świecie przyjęta została ekologiczno-społeczna encyklika Franciszka „Laudato si” z 2015 roku.

Papież zaznaczył, że „wołanie Ziemi i krzyk ubogich”, które przedstawił w encyklice jako symboliczną konsekwencję braku troski o środowisko naturalne, zostało wzmocnione przez pandemię( …) To także dla nas czas, by zmienić marsz, złe przyzwyczajenia, by być zdolnym do tego, by marzyć, współtworzyć i razem działać i zbudować przyszłość sprawiedliwą i równą”.

„To czas, by marzyć z rozmachem, przemyśleć nasze priorytety, to, czemu nadajemy wartość, czego chcemy, czego szukamy i na nowo zaplanować naszą przyszłość zobowiązując się do działania w życiu codziennym” – apeluje papież.

Franciszek zdaje się mocno przejęty ochroną klimatu, ale już trochę mniej obroną doktryny. Przypomnijmy, że papież spotkał się z amerykańskim prezydentem Bidenem, propagatorem aborcji i jak ten relacjonował później, w trakcie prywatnej rozmowy usłyszał pochwały z powodu tego, iż jest rzekomo dobrym katolikiem.

Gospodarz miał też zachęcać prezydenta Demokratów do przyjmowania Komunii świętej, chociaż polityka Białego Domu, właśnie w fundamentalnej kwestii ochrony życia, stoi w rażącej sprzeczności z nauczaniem moralnym Kościoła. W temacie „klimatyzmu” jednak się dogadali…

Źródło: PAP/ PCH24