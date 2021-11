95-letnia królowa Elżbieta II ma w nosie zalecenia lekarzy. Wsiadła za kierownicę swojego Jaguara i zabrała psy na wycieczkę

Królowa – w chuście na głowie i okularach przeciwsłonecznych – była jedyną osobą w samochodzie, ale być może towarzyszyły jej psy, bo jak podaje stacja BBC wiadomym jest, że często je zabiera w ten sposób na spacery po okolicy.

Queen Elizabeth II was seen driving around her Windsor Estate, today. It was her first sighting outside since last week's announcement that doctors advised her to rest for two weeks and refrain from official visits. Source: London News Pictures pic.twitter.com/0BcjIUKzhx

— lisa mirando (@LisaMirandoCNN) November 1, 2021