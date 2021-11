Masowe protesty przeciw segregacji sanitarnej. Starcia z policją w wielu miastach [VIDEO]

W sobotę 6 listopada we Włoszech miały miejsce kolejne manifestacje m.in. przeciw wprowadzanej w tym kraju segregacji sanitarnej. W niektórych miastach doszło do starć z policją.



Stosowanie tzw. zielonej przepustki znacznie rozszerza się od połowy października. W piątek 15 października wszedł w życie obowiązek posiadania przepustki Covid-19 we wszystkich miejscach pracy.

Green Pass we Włoszech

Na mocy dekretu rządu warunkiem wejścia do miejsca pracy w całym kraju – urzędów administracji publicznej, fabryk i zakładów sektora prywatnego jest posiadanie przepustki sanitarnej, wystawionej na podstawie szczepienia przeciwko Covid-19, wyleczenia lub negatywnego wyniku testu.

Tzw. Green Pass wystawiany jest na podstawie szczepienia przeciwko Covid-19, wyleczenia z wirusa lub negatywnego wyniku testu z ostatnich 48 godzin.

Według danych portalu ourworldindata.org do 5 listopada co najmniej jedną dawkę szprycy przyjęło niespełna 77,4 procent mieszkańców Włoch. W pełni zaszczepionych jest natomiast nieco ponad 71,9 procent obywateli.

Niezaszczepieni słono zapłacą

Osoby niezaszczepione z własnej woli, a z nie z powodu przeciwskazań medycznych, będą musiały wykonywać testy na obecność koronawirusa nawet trzy razy w tygodniu. Cena testu to 15 euro. Kwotę tę należy pomnożyć przez 11 tygodni (liczone od momentu wejścia w życie przepisów), jakie upłyną do końca roku, gdy być może wygaśnie obowiązek posiadania przepustki, jeśli dojdzie do poprawy sytuacji epidemiologicznej.

To zaś oznacza, że wielu pracowników, w zależności od grafiku i zmian, zapłaci za testy około 500 euro – pisze „La Repubblica”. Jeśli przeciwnik szczepień nie podporządkuje się temu nakazowi, narazi się na utratę zarobków za dni nieobecności w pracy, a także trzynastej pensji i różnych dodatków, w tym na przykład bonów stołówkowych. To średnio 6 tys. euro do końca grudnia – podaje „La Repubblica”.

Czytaj więcej: We Włoszech poszli po całości. Niezaszczepieni wydadzą na testy do końca roku po 500 euro albo stracą pracę

Protesty we Włoszech

W sobotę 6 listopada w całych Włoszech miały miejsce kolejne już manifestacje przeciwników zaprowadzanej na Półwyspie Apenińskim segregacji sanitarnej w radykalnej formie. W sieci pojawiło się wiele nagrań z protestów.

