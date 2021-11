Ustawa o „promocji edukacji rodzinnej”. Przewiduje karanie rodziców

Chiński parlament zajmie się projektem ustawy o „promocji edukacji rodzinnej”, przewidującym karanie rodziców, których dzieci wykazują się bardzo złym zachowaniem lub popełniają przestępstwa.

Opiekunowie dzieci będą upominani lub kierowani na zajęcia, na których będą się uczyć, jak właściwie wychowywać dzieci.

P. Zang Tiewei, rzecznik komisji ds. legislacji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, zapewnił, że projekt ustawy nakazuje rodzicom, by organizowali

oni czas dzieciom, tak aby mogły one wypocząć, bawić się i spędzać czas na aktywności fizycznej.

Resort edukacji zmniejszył liczbę zadawanych uczniom prac domowych i zakazał pozaszkolnych zajęć edukacyjnych w weekendy i w wakacje oraz zmniejszył ilość czasu, jaką nieletni mogą spędzać na graniu w gry w internecie – obecnie dopuszczalne jest granie przez nieletnich przez jedną godzinę dziennie, wyłącznie w piątki, soboty i niedziele.

Jednocześnie władze Chin apelują do młodych Chińczyków, by byli mniej „kobiecy”, a bardziej „męscy”. Resort edukacji nakazał też szkołom, by promowały aktywność fizyczną wśród swoich uczniów, organizując im np. zajęcia z piłki nożnej.

