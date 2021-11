Niczym orkowie Saurona. Imigranci masowo wyrzynają drzewa przy granicy [VIDEO]

„Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Mamy do czynienia ze zorganizowanym niszczeniem umocnień granicznych. Dochodzi również do bezpośrednich ataków na polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz żołnierzy” – napisał w poniedziałek po południu rzecznik rządu.

Do wpisu dołączył także dwa nagrania, na których widać z jednej strony dużą grupę migrantów po białoruskiej stronie, którzy podejmują próby nielegalnego przekroczenia granicy oraz polskie służby – policję, wojsko oraz strażników granicznych, którzy utworzyli kordon, aby temu zapobiec.

Migranci niszczą umocnienia graniczne za pomocą m.in. ściętych drzew, które rzucają zwoje drutu kolczastego. Osoby te rzucają też w kierunku funkcjonariuszy różnymi przedmiotami. Służby, aby zapobiec przekroczeniu granicy i w odpowiedzi na ataki, używają wobec agresorów gazu łzawiącego.

Wcześniej MON informował, że MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy, obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. „Są cały czas pilnowani przez białoruskie służby – poinformowano.

Belarus Border Committee just posted another aerial video from the border. It seems the active phase is over. Migrants are putting up tents and making campfires preparing for the night. According to the Belarusian side, there’s around 2 thousand people there. pic.twitter.com/xv7zGRJINy

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021