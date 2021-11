W Nepalu znaleziono ciała trzech zaginionych francuskich himalaistów

Louis Pachoud, Gabriel Miloche i Thomas Arfi zaginęli 26 października w regionie Everestu podczas wspinaczki na zachodnią ścianę Mingbo Eiger. Ich ciała odnaleziono w poniedziałek 8 listopada.

Zginęli w wyniku lawiny. Ciała trzech młodych ludzi w wieku od 27 do 34 lat, odnaleziono niedaleko miejsca ich zaginięcia. Zespół ratowniczy przetransportował odnalezione szczątki do Lukli, skąd trafią do Katmandu na sekcję zwłok.

Po dwóch dniach przerwy w poszukiwaniach, wznowiono je w ostatni piątek na zachodniej ścianie Mingbo Eiger (na wysokości 6070 metrów).

Francja wysłała 5 listopada do Nepalu 14-osobowy zespół złożony z żandarmów (pluton Żandarmerii Wysokogórskiej), ekspertów i psa, aby pomóc nepalskim przewodnikom. Operację organizowało centrum kryzysowe MSZ razem z ambasadą Francji w Nepalu.

Od kilku dni nadzieje na znalezienie Francuzów żywych były jednak niewielkie.

Rescuers found the bodies of three French climbers missing on Mingbo Eiger (Minbo Ider 6,070 m) in #Nepal.https://t.co/Iu2us9NjSF pic.twitter.com/BXhzBcyeuv — 4sport.ua (@4sportua) November 8, 2021

Źródło: France Info