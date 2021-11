Protest przeciwko obowiązkowi szczepień. „Władze posunęły się zbyt daleko” [VIDEO]

„Wymóg ten ma na celu zwiększenie liczby zaszczepionych i powstrzymanie kolejnej śmiercionośnej fali zachorowań na Covid-19. (…) Wciąż rozprzestrzenia się bardziej zakaźna odmiana wirusa delta” – brzmi oficjalna narracja.

Strażacy z grupy Firefighters 4 Freedom zorganizowali manifestację zwaną „Marszem Wolności”. Brali w niej udział także m.in. policjanci, pracownicy służb sanitarnych i administracji miejskiej.

„Jestem tutaj, aby zademonstrować wsparcie dla mężczyzn i kobiet w organach ścigania, strażaków, czy osób pracujących w służbach sanitarnych. Są tutaj nie tyle aby zaprotestować przeciwko szczepieniom i szczepionce, ale wobec zmuszania do tego przez nasze lokalne władze” – mówił cytowany przez telewizję KTLA emerytowany detektyw policji z Los Angeles (LAPD) Moses Castillo.

Podobne stanowisko prezentował John Knox, z Firefighters 4 Freedom. Nazwał wymóg niekonstytucyjnym.

„Władze posunęły się zbyt daleko. Nie mają prawa, aby powiedzieć mi, jak mam korzystać z mojej opieki zdrowotnej, co mam robić ze swoim ciałem” – przekonywał.

Rozprowadzana w trakcie zgromadzenia ulotka zawierała apel o sprzeciwienie się zarówno przepisom lokalnym, jak i federalnym.

Administracja prezydenta Joe Bidena ogłosiła w minionym tygodniu, że osoby pracujące w firmach zatrudniających 100 lub więcej pracowników muszą być w pełni zaszczepione do 4 stycznia. Alternatywą jest poddawanie się co tydzień testom na obecność wirusa.

Burmistrz Los Angeles Eric Garcetti ostrzegł, że pracownicy miejscy, którzy nie zaszczepią się do 18 grudnia „powinni być przygotowani na utratę pracy”.

W sierpniu tamtejsza Rada Miejska uchwaliła rozporządzenie wymagające od pracowników municypalnych pełnego zaszczepienia przeciwko Covid-19. Zwolnieniem z tego wymogu mogą być ludzie, którzy otrzymają zwolnienie z powodów medycznych lub religijnych.

Rada Miasta ustaliła początkowo wcześniejszy termin szczepienia. Przedłużyła go, by dać pracownikom więcej czasu na spełnienie tego wymogu.

“Los Angeles Times” zwrócił uwagę, że związek zawodowy United Firefighters już przestrzega przed brakami kadrowymi w straży pożarnej w mieście. W opinii związku mogą się one jeszcze bardziej zwiększyć z powodu obowiązku szczepień.

Current scene outside of LA city hall: Thousands gather to protest the Los Angeles vaccine mandates. This crowd includes LAPD, LAFD, and other city workers. pic.twitter.com/oYhjY5RHpz

America’s Frontline Doctors is proud to stand alongside Firefighters 4 Freedom and the brave citizens of Los Angeles joining a nationwide strike to protest illegal and unethical medical mandates.

Do not comply. Stand up for your rights.#AXEtheVAX 🪓 https://t.co/Vo3j5F7Mj9 pic.twitter.com/qpoFvAcpDs

— Dr. Simone Gold (@drsimonegold) November 8, 2021