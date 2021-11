Kreml reaguje na słowa Morawieckiego. „Absolutnie nie do przyjęcia”

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w środę, że Rosja uważa za „nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia” słowa premiera Polski Mateusza Morawieckiego o tym, że Rosja ponosi odpowiedzialność za sytuację na granicy polsko-białoruskiej.

– Uważamy za absolutnie nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia słowa premiera Polski o tym, że Rosja ponosi odpowiedzialność za tę sytuację. To oświadczenie jest absolutnie nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia – powiedział Pieskow na codziennym briefingu dla prasy.

Jak przekazuje rosyjska agencja TASS, Pieskow nazwał „próbą uduszenia Białorusi” ewentualną decyzję o zamknięciu granicy polsko-białoruskiej.

We wtorek po południu Sejm wysłuchał informacji rządu ws. bieżącej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Premier rządu warszawskiego Mateusz Morawiecki zaznaczył, że bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy jest naruszane „w bardzo brutalny sposób”.

– To pierwsza taka sytuacja od 30 lat, kiedy możemy powiedzieć, że bezpieczeństwo, integralność naszych granic jest w tak brutalny sposób atakowana i testowana – stwierdził.

W ocenie Morawieckiego imperialna polityka Rosji postępuje, a kolejne kroki ze strony Kremla są rozłożone w czasie. Zdaniem premiera Aleksandr Łukaszenka jest tylko wykonawcą zadań, które zleca mu prezydent Rosji Władimir Putin. Ma to służyć odbudowaniu pozycji Rosji.

– Jesteśmy przekonani o tym, że te operacje na wschodniej granicy Polski, które mają miejsce, są częścią większej operacji, częścią bardzo skoordynowanego ataku, ataku który ma charakter wojny nowego typu, w której używani są ludzie jako żywe tarcze i używana jest broń znana z poprzednich wojen, ale w tym przypadku szczególnie istotna, w której sowieci byli mistrzami, a dzisiaj Rosjanie, ich bezpośredni spadkobiercy, też są niestety mistrzami. To dezinformacja – stwierdził Morawiecki w Sejmie.

Źródła: PAP/NCzas