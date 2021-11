Święta Bożego Narodzenia tylko dla zaszczepionych? Sanitaryści już knują

Przepustka Covid-19 „dwóch prędkości” we Włoszech – to jeden z pomysłów, którego celem jest „uratowanie” Bożego Narodzenia w związku z przewidywanym na koniec roku szczytem zakażeń koronawirusem. Tylko osoby zaszczepione miałyby dostęp do wszystkich miejsc.

O projekcie, który ma zostać przeanalizowany przez włoski rząd informuje dziennik „Il Messaggero”.

Według gazety zgodnie z tą propozycją doszłoby do dalszego zaostrzenia przepisów dotyczących przepustki sanitarnej, wystawianej obecnie na podstawie szczepienia, wyzdrowienia z wirusa lub negatywnego wyniku testu z ostatnich 48 godzin. Tylko zaszczepieni mogliby wejść do restauracji, do kin i na stadion.

Wynik testu nadal upoważniałby do wejścia do pracy. Dlatego tę propozycję nazwano „przepustką dwóch prędkości”.

Włosi są obecnie w europejskiej czołówce sanitarystów. Paszporty covidowe wymagane są we wszystkich miejscach pracy, na uniwersytetach, w placówkach kultury, w zamkniętych salach lokali gastronomicznych, na basenach, w siłowniach, obiektach sportowych, w transporcie lotniczym, pociągach dużych prędkości i Intercity, autobusach międzyregionalnych, na masowych imprezach.

Pomimo podjętych tych wszystkich środków i zaszczepienia przeciwko COVID-19 lwiej części społeczeństwa, liczba zakażeń rośnie w całych Włoszech; obecnie jest to około 8 tysięcy dziennie. Pojawiły się prognozy, że podczas Bożego Narodzenia dobowa liczba wzrośnie do 20-30 tysięcy.

Włosi nie byliby jednak pierwszym krajem, który w taki sposób zaostrzyłby funkcjonowanie przepustek covidowych. Podobne zasady wprowadziła już Austria, która na dodatek ogłosiła, że szykuje się do lockdownu obejmującego wyłącznie niezaszczepionych.