Młynarska o Kurdej-Szatan. W wulgarnym wpisie słyszy „wycie matki”

Kolejna osoba z tzw. elit wyraża żal z powodu reakcji osób, które oburzył wulgarny wpis Barbary Kurdej-Szatan. Gwiazda znana z występów w TVP i Polsacie w wulgarny sposób obraziła funkcjonariuszy Straży Granicznej – nazywają ich m.in. „mordercami”.

– […] Jeżeli chcesz robić w Polsce kasę w serialach i reklamach, nie wolno ci mieć politycznych emocji, ani poglądów. Masz być jak zupka przecieranka – strawna dla każdego. To nic dobrego, kiedy się artystki kastruje z osobowości – pisze dziennikarka w swoich mediach społecznościowych.

– […] Doszliśmy jako społeczeństwo do takiego punktu znieczulicy, że linczuje się publicznie matkę, która zawyła na widok małych dzieci wywożonych przez straż graniczną do lasu! Bo ja we wpisie Barbary Kurdej-Szatan słyszę wycie matki, która nie może na to patrzeć. I to jest, q…, reakcja NORMALNA. Barbara jest teraz ciągana po placu publicznym za kudły, czołgana i zmuszana do przeprosin. Za co? – żali się dalej Młynarska.

– Poniosło ją, nie przemyślała konsekwencji. Ja tę impulsywność rozumiem – pisze dalej.

Nie zabrakło oczywiście wątków feministycznych, że niby reakcja na wulgarny wpis i oburzenie, że niewinnych ludzi wyzywa się od bezmózgich morderców, to próba uciszania kobiet.

– Żebyśmy tkwiły zbiorowo w poczuciu bezradności. To takie nie sexy tak wyć, kląć, rzucać się – sili się na ironię Młynarska.

A teraz zejdźmy na ziemię i zobaczmy jak wyglądał ten wpis, za który „biedna” Kurdej-Szatan jest krytykowana i traci kontrakty:

„To jest ku**a „straż graniczna” ????? „Straż” ?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO !!!Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!! Ku**a !!!!!! Jak tak można !!!!!!! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę !!!!!!! Mordercy !!!!! Chcecie takiego rządu wciąż ????? Który zezwala na takie rzeczy wręcz rozkazuje tak się zachowywać ??????? Ku**aaaaaaaaa !!!!!!!!” – napisała o straży granicznej celebrytka Barbara Kurdej-Szatan (pisownia oryginalna).

Wobec powyższego wpisu prokuratura wszczęła z urzędu dochodzenie ws. znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących czynności służbowe na granicy polsko-białoruskiej.

Aktoreczka, po fali krytyki, jaka na nią spadła, przeprosiła za swój wpis. Prokuratorskie śledztwo toczyć się będzie jednak nadal. Na dodatek Kurdej-Szatan straciła rolę w serialu „M jak miłość” emitowanym w TVP2.

Młynarska nie jest jedyną, której szkoda Kurdejówny-Szatanowej. Z jej powodu żaliła się także Krystyna Janda:

