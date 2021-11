Doradca WHO komentuje lockdown dla niezaszczepionych: „Szaleństwo, absolutny obłęd”

Od 15 listopada w Austrii wszyscy niezaszczepieni powyżej 12. roku życia zostaną poddani lockdownowi.

Lockdown dla niezaszczepionych oznacza, że nie mogą oni nie opuszczać domów za wyjątkiem sytuacji, gdy idą do pracy, na niezbędne zakupy lub do lekarza/apteki.

Zapowiedziano, że policja będzie prowadzić wyrywkowe kontrole, by sprawdzić, czy niezaszczepieni przeciwko COVID-19 rzeczywiście siedzą w domach.

To prawdopodobnie nie koniec korona-szaleństwa. Pojawiają się już zapowiedzi, że jeśli covidowe zakażenia i hospitalizacje nie spadną w najbliższym czasie, to Austria wprowadzi godzinę policyjną – tym razem dla wszystkich. Zarówno zaszczepionych, jak i niezaszczepionych.

Sytuację w Austrii, która jako pierwsza zdecydowała się na tak drastyczny segregujący i dyskryminujący krok, skomentował prof. Karol Sikora.

„Wdrożenie w Austrii pełnego lockdownu dla osób niezaszczepionych to szaleństwo. Jestem potrójnie(!) zaszczepiony, lecz wiem, że mogę się zakazić i rozprzestrzenić wirusa. Jak u licha ma to zadziałać? Absolutny obłęd” – napisał prof. Sikora.

Prof. Sikora to brytyjski lekarz specjalizujący się w onkologii, uważany jest za światowy autorytet w dziedzinie nowotworów. W latach 1997-99 był dyrektorem programu WHO ds. walki z rakiem, pozostaje doradcą WHO i kieruje programem dawstwa leków przeciwnowotworowych w Afryce. Opublikował ponad 300 artykułów naukowych i napisał lub zredagował 20 książek z zakresu tematyki medycznej.

