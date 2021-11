„Ekologiczny grzech” von der Leyen. Promuje jazdę koleją, a sama przeleciała bardzo krótki dystans odrzutowcem

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która intensywnie promuje ochronę klimatu, pokonała latem prywatnym odrzutowcem dystans zaledwie 50 kilometrów – ujawniają niemieckie media. Czas przelotu z Wiednia do pobliskiej Bratysławy wyniósł 19 minut. Taki lot na krótkich dystansach to „ekologiczny grzech”.

„Komisja Europejska ogłosiła rok 2021 ‚Rokiem Kolei’. Ale to właśnie szefowa Komisji Ursula von der Leyen dała latem zły przykład” – pisze dziennik „Bild”.

21 czerwca „von der Leyen i jej otoczenie polecieli z Wiednia do stolicy Słowacji, Bratysławy – mimo że oba lotniska dzieli w linii prostej tylko 47 kilometrów. Jest to mniej niż np. odległość z Kolonii do Wuppertalu lub z Hamburga do Lubeki” – zauważa dziennik.

Podróż pociągiem (koszt: 11,20 euro od osoby) trwa tylko 1 godzinę i 7 minut, a emisja CO2 jest bliska zeru.

„Leyen wolała wejść na pokład prywatnego odrzutowca na 19 minut. Podczas podróży wyprodukowano około 1130 kilogramów CO2” – pisze „Bild”.

Gazeta przypomina, że Ursula von der Leyen na majowym szczycie kolejowym rządu niemieckiego powiedziała: „Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy kolei jako zrównoważonego środka transportu, aby osiągnąć nasze cele w ramach Europejskiego Zielonego Ładu”.

Rzecznik Komisji Europejskiej znalazł wytłumaczenie na zachowanie von der Leyen.

Powiedział „Bildowi”, że w ciągu dwóch dni przewodnicząca odwiedziła wtedy siedem krajów. „Zbadano alternatywne rozwiązania, ale z logistycznego punktu widzenia nie było innej możliwości. Tego samego wieczoru musiała lecieć z Bratysławy do Rygi tym samym samolotem. Ponadto istniały obawy dotyczące korzystania z regularnych lotów lub pociągów z powodu koronawirusa” – stwierdził.

„Bild” informuje też, że „według badań brytyjskiej gazety „Telegraph” von der Leyen korzystała z prywatnych odrzutowców podczas 18 ze swoich 34 dotychczasowych podróży służbowych.

Von der Leyen wielokrotnie podkreśla „pionierską rolę” UE w dziedzinie ochrony klimatu – przypomina gazeta.

Sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Podatników, Michael Jaeger, w wypowiedzi dla „Bild” określił lot na krótkich dystansach jako „ekologiczny grzech”.

„Kosztowało to wiele pieniędzy podatników, wiele czasu na trasy do i z lotnisk, a przede wszystkim: wiele wiarygodności” – powiedział Jaeger.