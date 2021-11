Łukaszenka twierdzi, że pracuje nad odesłaniem migrantów do ich państw

Pracujemy nad odsyłaniem migrantów do swoich państw – powiedział w poniedziałek Alaksandr Łukaszenka. Białoruski prezydent twierdzi, że nie chce, by kryzys na granicy z Polską przerodził się w konflikt. – To jest dla nas całkowicie szkodliwe – dodał.

Słowa Łukaszenki nie pokrywają się z działaniami jego służb. Ostatnio informowaliśmy, że w rejon Kuźnicy przybyli dodatkowi funkcjonariusze białoruskich służb. Migranci mieli być dozbrajani przez Białorusinów – m.in. w gaz łzawiący.

Dodatkowo białoruskie służby miały m.in. oślepiać w nocy polskich mundurowych laserami.

W podobnym tonie do Alaksandra Łukaszenki wypowiadał się ostatnio w wywiadzie prezydent Rosji – Władimir Putin. On dodatkowo twierdził, że to polscy żołnierze zachowują się agresywnie i rozpaczał nad losem dzieci migrantów na granicy.

Źródło: NCzas, Interia