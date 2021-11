Niezaszprycowani nie zagrają. Segregacja sanitarna podczas Australian Open

Wszyscy uczestnicy pierwszego w 2022 roku tenisowego turnieju wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne będą musieli być zaszczepieni przeciwko COVID-19 – potwierdził w sobotę dyrektor imprezy Craig Tiley.

Rośnie więc presja na dziewięciokrotnego zwycięzcę turnieju, lidera światowego rankingu Serba Novaka Djokovica, który do tej pory odmawia odpowiedzi na pytanie, czy przyjął szczepionkę.

– Jest wiele spekulacji na temat szczepień i żeby wszystko było jasne, gdy premier (stanu Victoria) ogłosił, że wszystkie osoby obecne na miejscu powinny być zaszczepione, mamy odpowiedź dla zawodników – powiedział Tiley w wywiadzie dla telewizji Channel Nine.

– Wszyscy zawodnicy to rozumieją. Nasi sponsorzy będą musieli być zaszczepieni, wszystkie osoby pracujące przy Australian Open będą musiały być zaszczepione – podkreślił.

Tiley odniósł się także do postawy Djokovica. – On mówi, że jest to jego prywatna sprawa. Chcielibyśmy zobaczyć tutaj Novaka. On wie, że będzie musiał się tutaj zaszczepić – dodał.

Australian Open odbędzie się od 17 do 30 stycznia w Melbourne. Niedawno stolica stanu Victoria otworzyła się po szóstym z kolei zamknięciu. Lockdown trwał w tym mieście łącznie przez 260 dni.

Źródło: PAP