„Aj giw ju cigaret Pall Mall… Zajebisie?” Pijani i uzbrojeni białoruscy żołnierze na granicy [VIDEO]

W mediach społecznościowych Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że służbę na granicy pełnią pijani Białorusini pod bronią. „To nie pierwszy taki przypadek, z którym spotkali się nasi żołnierze”

– dodano.

„Pijani Białorusini pod bronią pełnią służbę na granicy. To nie pierwszy taki przypadek, z którym spotkali się nasi żołnierze” – napisano w mediach społecznościowych MON.

Do wpisu został dołączony krótki film. Białoruski żołnierz chwiejąc się na nogach chciał się wymieniać z Polakami na papierosy.

Faktycznie jego zachowanie może wskazywać na spożycie alkoholu. Na szczęście najwyraźniej upija się na wesoło…

– Cigarette Pall Mall… I give you cigarette belarusian Pall Mall, andu you give me cigarette Pall Mall Poland. Zajebisie? – dukał Białorusin.

– Ja nie palę – odpowiedział polski funkcjonariusz.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne. Zapora o długości 180 km i 5,5 m wysokości powstanie na Podlasiu. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu, kamery dzienne i nocne. Na Lubelszczyźnie naturalną zaporą jest Bug.

