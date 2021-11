PiS dogada się z opozycją. Morawiecki zapowiada restrykcje dla niezaszczepionych

Chcemy z opozycją przedyskutować model dla osób niezaszczepionych, żeby mieć jasność, czy projekt ustawy ws. weryfikacji zaszczepienia pracowników będzie miał większość, aby go wprowadzić – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Media głównego nurtu z utęsknieniem wyczekują pandemicznych obostrzeń, restrykcji, nakazów i zakazów. Na konferencji prasowej z udziałem Mateusza Morawieckiego większość pytań nie dotyczyła tego, czy wprowadzań, ale kiedy i dlaczego tak późno.

Morawiecki odpowiadał, że 4. fala pandemii będzie miała wydłużony charakter, ale z mniejszą liczbą zgonów. Zwracał uwagę, że w województwach podlaskim i lubelskim jest coraz mniej zakażeń.

– Jest nadzieja, że za dwa tygodnie również w innych województwach fala zacznie opadać – dodał.

Premier stwierdził, że wydolność systemu zdrowia ma swoje granice, zaś osoby niezaszczepione chorują znacznie ciężej i znacznie częściej umierają na Covid-19.

– Szczepienia są dobrodziejstwem nauki, zmieniły historię ludzkości (…). Jeżeli chcemy zadbać – a powinniśmy – o swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich, to miejmy na uwadze to, że może nas spotkać tragedia, jeżeli będziemy niezaszczepieni – powiedział Morawiecki.

Morawiecki zapowiada deal z opozycją ws. restrykcji dla niezaszczepionych

– Co do wypracowania wspólnego modelu dla osób niezaszczepionych to chcemy z partiami opozycyjnymi ten problem wkrótce przedyskutować tak, żeby mieć jasność, czy projekt, który zaproponowaliśmy będzie miał większość, aby go wprowadzić. W tym projekcie m.in. jest to, aby można było weryfikować to, czy pracownik jest zaszczepiony – podkreślił premier.

Z kolei marszałek Elżbieta Witek zapowiedziała, że w najbliższą środę (24.11) o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie szefów klubów i kół parlamentarnych ws. projektu umożliwiającą pracodawcom segregację sanitarną.

Projekt segregacji sanitarnej kilka tygodni temu zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Finalnie jednak rząd wycofał się ze złożenia projektu ustawy, ale tylnymi drzwiami rozwiązania te zostały zaproponowane w ramach projektu poselskiego. Szczegóły poniżej.