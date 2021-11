Policja do nich STRZELA, a oni protestują dalej. Trzecia doba walki z segregacją sanitarną [VIDEO]

Demonstracje po raz kolejny miały miejsce w wielu niderlandzkich miastach, w prowincjach na terenie całego królestwa. Największe, podczas których doszło do starć z policją, miały miejsce w Leeuwarden (prow. Fryzja), Groningen (prow. Groningen), Enschede (prow. Overijssel) i Tilburgu (prow. Brabancja Północna). Wcześniej duże manifestacje, brutalnie stłumione przez policję, odbyły się w stolicy – Rotterdamie (prow. Holandia Południowa).

Zeszłej nocy także nie obyło się bez agresji ze strony służb mundurowych. W Enschede np. policjanci użyli pałek przeciwko obywatelom.

Po tym, jak policja w Rotterdamie otworzyła ogień do tłumu, raniąc cztery osoby, protestujący też nie manifestują już pokojowo – w niektórych miastach policyjne radiowozy zostały obrzucone kamieniami. Uczestnicy protestów ubierają się na czarno i odpalają race.

Rannych zostało pięciu funkcjonariuszy policji, a zatrzymane zostały co najmniej 64 osoby.

Aside of #Leeuwarden and, on a smaller scale, #Enschede, there also seems to be some destruction in #Groningen right now. Pictures are from there. pic.twitter.com/fwsSkRyRPO

— Heuvelrug Intelligence (@HillridgeOSINT) November 21, 2021