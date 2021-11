Protesty przeciw obostrzeniom w Belgii. „Kiedy tyrania staje się prawem, rebelia staje się obowiązkiem” [VIDEO]

Według ocen policji w proteście, który początkowo miał spokojny charakter, wzięło udział ok. 35 tys. osób. Jak relacjonowali świadkowie protest przekształcił się w starcia z funkcjonariuszami kiedy część demonstrantów zaczęła już rozchodzić się do domów.

Demonstranci ubrani w czarne kaptury zaczęli obrzucać funkcjonariuszy kamieniami niszcząc samochody i podpalając kontenery ze śmieciami. Policjantów obrzucano też petardami i fajerwerkami.

W belgijskich mediach społecznościowych pojawiają się nagrania i zdjęcia mężczyzn, którzy ubrani są jak protestujący, ale rozmawiają przez walkie-talkie lub widać ich wcześniej w towarzystwie policjantów. Niektórzy uważają, że to tajniacy, którzy prowokowali zamieszki.

Policja z armatką wodną rozpoczęła natarcie na skrzyżowaniu w centralnej części miasta, przed gmachem, w którym mieści się siedziba Komisji Europejskiej.

Wobec postępującej w ich kierunku tyraliery policjantów, protestujący wzięli się za ręce krzycząc „Wolność !”. Jeden z demonstrantów niósł tekturę z napisem: „Kiedy tyrania staje się prawem, rebelia staje się obowiązkiem”. Śpiewano też antyfaszystowską piosenkę „Bella Ciao”.

