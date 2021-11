Segregacja sanitarna. Dziambor o różnicy w podejściu Konfederacji i Lewicy

Konfederacja zawsze bierze udział w tego typu spotkaniach, ale nasze stanowisko jest jasne: ani kroku wstecz w tej sprawie – powiedzieli posłowie koła Konfederacji, pytani o zaproszenie marszałek Sejmu Elżbiety Witek na spotkanie ws. projektu ustawy o weryfikacji szczepień.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że zaprosiła na środę na godz. 12 szefów klubów i kół parlamentarnych na rozmowę ws. wyjścia ponad podziałami z projektem dot. możliwości weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców.

„Konfederacja zawsze bierze udział w tego typu spotkaniach, natomiast tutaj próbę przeforsowania tego projektu, mimo wielkiego sprzeciwu społecznego, przez środowisko PiS, rękami tak zwanej opozycji – Lewicy, która domaga się takich przepisów – uważamy za obrzydliwe” – powiedział PAP szef koła Konfederacji Jakub Kulesza.

Zaznaczył, że nie wiadomo jeszcze, kto będzie reprezentował Konfederację na spotkaniu.

Poseł Konfederacji Artur Dziambor ocenił, że na spotkaniu zorganizowanym przez marszałek Witek zetkną się dwa skrajne stanowiska.

„My mamy założenie takie: żadnej segregacji sanitarnej, leczyć chorych, a zdrowym dać żyć, natomiast założenie na przykład Lewicy brzmi: zamknąć niezaszczepionych, zaszczepionym dać normalnie egzystować. Nasze stanowisko jest jasne: ani kroku wstecz w tej sprawie” – powiedział Dziambor.

Jego zdaniem, „PiS zrzuca z siebie odpowiedzialność”. „Gdyby to był projekt rządowy, to ponosiłoby odpowiedzialność, a tak będą odpowiedzialni wszyscy – przynajmniej w ich mniemaniu będzie duża szansa, że nikt nie oberwie za to w sondażach. My będziemy im w tym przeszkadzali tyle, ile możemy. Mam nadzieję, że ta ustawa nigdy nie znajdzie się na obradach Sejmu” – powiedział Dziambor.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w poniedziałek, że z tego, co wie, są zebrane podpisy pod poselskim projektem ws. weryfikacji szczepień pracowników i powinien on być procedowany w Sejmie na początku grudnia.

Początkowo projekt umożliwiający segregację sanitarną miał być rządowy, ale ostatecznie najprawdopodobniej będzie procedowany jako poselski.

WIĘCEJ O PROJEKCIE PiS – SPRAWDŹ TUTAJ: Szokujące szczegóły SEGREGACJI SANITARNEJ według PiS. Zaszprycowani będą obsługiwać tylko zaszprycowanych albo lockdown

Źródło: PAP