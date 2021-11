SEGREGACJA SANITARNA. Wicerzecznik PiS: To projekt, który jest nam potrzebny

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości stwierdził w „Poranku Siódma9”, że pisowski projekt umożliwiający segregację sanitarną pracowników jest Polsce potrzebny. Polityk uważa jednak, że w żaden sposób „nie ogranicza w swoich dążeniach niczyjego prawa do pracy”.

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali w środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Ich konferencję prasową przerwał poseł Konfederacji Artur Dziambor. Później pojawiły się doniesienia o tym, że posłowie PiS zaczęli wycofywać swoje podpisy spod projektu.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł „zreorganizować” pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Radosław Fogiel, twierdzi, że taki projekt jest teraz w Polsce potrzebny.

– Ten projekt, który zgłosił pan poseł Hoc, warto tutaj zaznaczyć, żeby nie wywoływać niepotrzebnych dyskusji, ten projekt w żaden sposób nie ogranicza w swoich dążeniach niczyjego prawa do pracy, nie daje możliwości zwalniania czy ogranicza zarobków. To jest projekt, który rzeczywiście ma umożliwić pracodawcom wgląd w sytuację szczepienną pracowników, po to, żeby później odpowiednio zorganizować do tego pracę – mówił Radosław Fogiel w „Poranku Siódma9”.

– Wszyscy w partii zdają sobie sprawę z tego, że pewne działania są niezbędne do tego, żeby chociażby uniknąć kolejnych lockdownów. To zresztą same środowiska przedsiębiorców, pracodawców monitowały o tego typu uprawnienia – mówił dalej.

Źródło: siódma9