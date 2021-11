Pod prąd korona-zamordyzmu. Gubernator Tennessee zatrudni nieszczepionych policjantów z innych stanów

Podczas, gdy w jednych stanach odmawia się prawa do pracy funkcjonariuszom, którzy nie zaszczepili się na Covid, to na południu USA wciąż panuje wolność. Gubernator Tennessee zadeklarował, że zatrudni nieszczepionych policjantów z innych stanów.

Gubernator Tennessee Bill Lee ogłosił, że zatrudni nieszczepionych policjantów z innych stanów w drogówce w jego regionie. Donosi o tym agencja informacyjna Prensa Latina.

– Nasza drużyna jest jedną z najbardziej profesjonalnych w kraju – powiedział Lee w filmie opublikowanym w zeszłą środę. – I nie będziemy stać między tobą a twoim lekarzem.

W przekazie kierowany do policjantów z demokratycznych stanów na północy USA, wolnościowiec z Partii Republikańskiej zadeklarował, że jego stan pokryje nawet koszty relokacji dla tych, którzy dołączą do jego jednostki policyjnej. Poprosił zainteresowane osoby o złożenie wniosku online.

– Uważamy, że bardzo dobrze pasowałbyś do naszego stanu – zachęca gubernator.

Polityk wymienia też kolejne argumenty za tym, by przeprowadzić się do Tennessee: piękno kraju, niskie koszty utrzymania, brak podatku dochodowego i pełne wsparcie w egzekwowaniu prawa.



– Będę pracował nad tym, aby zapewnić ochronę waszych wolności – dodał. – Stoimy przy naszych organach ścigania i stoimy przy was.

