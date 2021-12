„PILNE! Spór w Konfederacji! Polityków podzieliły sprawy fundamentalne (…) Zobacz koniecznie!” [VIDEO]

Artur Dziambor, poseł z wolnościowego skrzydła Konfederacji i lider struktur partii KORWiN na Kaszubach, odniósł się do niedawnej wypowiedzi Adama Małysza, w której polski mistrz i twarz kampanii „SzczepiMy się” gorzko komentował fakt, że zaszczepieni skoczkowie trafiają na kwarantannę i chorują na Covid.

– Jedna z twarzy kampanii „SzczepiMY się”, Adam Małysz – nasz cudowny skoczek, ma taką wypowiedź, która pojawił się wczoraj w Internecie, gdzie jest zawiedziony tym, że no przecież mówiono nam, że jak się zaszczepimy, to już będziemy mieli spokój, mówiono nam, że te szczepionki to jest remedium na wszystkie problemy, a tutaj się okazuje, że skoczkowie wpadają w kwarantanny i zawody są paraliżowane – mówił podczas konferencji prasowej Konfederacji poseł Artur Dziambor.

O wypowiedzi Adama Małysza pisaliśmy szerzej na NCzas.com:

– Dosyć przykre spotkanie z rzeczywistością ze strony naszego najlepszego w historii skoczka, ale to jest to spotkanie z rzeczywistością, którego w tej chwili Polsce potrzeba – mówił dalej poseł z Kaszub.

– Może to, że publikowane są wreszcie takie prawdziwe dane, nie musimy tego wyliczać […] Jeżeli ministerstwo zdecydowało się wreszcie dzisiaj publikować prawdziwe dane ze szczegółami takimi, których nie trzeba wykopywać, samodzielnie obliczać, tylko takie, z których można już wyciągnąć jakieś wnioski, no to dobrze – mówił dalej wolnościowiec.

– To dobrze, bo powinniśmy wszyscy Polacy powinni znać prawdę, a kampania „SzczepiMy się – wyjdźmy z tego” powinna się po prostu zakończyć, bo jest kampanią, która okłamywała miesiącami Polaków za ogromne pieniądze. Tam zdaje się z tego, co słyszeliśmy, tam miliard złotych poszedł na tę kampanię. Ogromne pieniądze poszły na tę kampanię i okazuje się, że to wszystko propaganda no – mówił Dziambor.

Do wypowiedzi wolnościowca wtrącił się poseł Robert Winnicki reprezentujący narodowe skrzydło Konfederacji. Polityk nie zgadzał się tylko z jedną rzeczą, którą powiedział jego wolnościowy kolega.

– Ja tylko jedno zdanie polemiczne do kolegi Artura. Nie wiem, czy jednak Stoch nie osiągnął więcej niż Małysz – powiedział narodowiec.

Poseł Dziambor skomentował tę polemikę zabawny wpisem na Twitterze. „PILNE! Spór w Konfederacji! Polityków podzieliły sprawy fundamentalne. On to naprawdę powiedział! Zobacz koniecznie!” – napisał korwinista.