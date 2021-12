Ogromna ASTEROIDA zbliża się do Ziemi! „Potencjalnie niebezpieczny obiekt”

Asteroida 2003 SD220 zbliża się do Ziemi. Jest to wydłużona skała kosmiczna. Asteroida ta jest aż trzy razy wyższa od Empire State Building i prawie tak wysoka jak Burj Khalifa w Dubaju. Naukowcy twierdzą, że jest „potencjalnie niebezpieczna”.

Samuel Courville, naukowiec ze Szkoły Eksploracji Ziemi i Kosmosu Uniwersytetu Stanowego Arizony twierdzi, że asteroida, która zbliża się do Ziemi stwarza potencjalne zagrożenie.

– Ten mały obiekty jest niebezpieczny przez większość czasu. Oznacza to, że przecina ścieżkę Ziemi, co czyni go potencjalnie niebezpiecznym. Gdyby nigdy nie przekroczył trajektorii Ziemi, to nie byłoby absolutnie żadnej szansy, że kiedykolwiek uderzy w Ziemię – mówi naukowiec.

Najbliżej Ziemi asteroida będzie 17 grudnia. Wtedy zbliży się do Ziemi na odległość 4,8 milionów km. To około 14 razy większa odległość niż między Ziemią a jej Księżycem.

– Wyobraź sobie, że Ziemia jest wielkości piłki tenisowej, a nasz Księżyc byłby wielkości dziesięciocentówki i znajdowałby się sześć stóp od Ziemi. A ta asteroida byłaby wtedy od 60 do 80 stóp od piłki tenisowej – tłumaczy naukowiec.

Tymczasem w kosmosie istnieją asteroidy, które naprawdę zagrażają Ziemi:

Źródło: inverse