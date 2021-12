„Żołnierze to pie***eni mordercy w mundurach”. Lempart na proteście aborcyjnym atakuje obrońców granic

Liderka Strajku Kobiet, współtwórczyni hasła „wyp******ać”, kandydatka na „Warszawiankę Roku” i przyjaciółka lewicowych elit – Marta Lempart – podczas ostatniego protestu aborcyjnego zaatakowała obrońców polskich granic.

Wczoraj posłowie zajmowali się projektem, który miałby zaostrzyć prawo aborcyjne w Polsce. Pod Sejmem zjawili się lewicowi aktywiści, którzy ostatnio znów są na fali wznoszącej, dzięki manipulacjom dot. śmierci 30-latki z Pszczyny na Śląsku.

Przemówienie wygłosiła liderka ruchu aborcyjnego w Polsce – Marta Lempart. Co ciekawe, lewicowa aktywistka zaatakował nie tylko obrońców życia, ale także obrońców polskich granic.



– Obrońcy tych pier… morderców w mundurach, co wyrzucają dzieci do lasu, odgrażali się, że będą na nas składać na nas zawiadomienie do prokuratury i że będą nas pozywać. Proszę k… bardzo – pokrzykiwała aktywistka.



– Mordercy w mundurach wyrzucają dzieci do lasu. Pozwijcie mnie, to sprawa będzie o to, że jesteście pier… mordercami w mundurach, którzy wyrzucają dzieci do lasu. Będziemy to udowadniać przed sądem, bo jak na razie to są obiecanki – dodała.

Lempartowa była ostatnio gwiazdą innego skandalu. Podczas swojego manifestu dobitnie pokazała, jak Lewica traktuje kobiety. Sprawę opisywaliśmy na NCzas.com:

Źródło: NCzas, TVP Info