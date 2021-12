Co się dzieje? RCB instruuje, jak zachować w przypadku braku prądu. Czeka nas BLACKOUT?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, jak przygotować się na przerwy w dostawie prądu. Czy czeka nas blackout?

Za sprawą tzw. „zielonej polityki”, którą wdraża Unia Europejska, istnieje ryzyko, że znacznie częściej zdarzać się będą przerwy w dostawie prądu.

Już ubiegłej zimy energii elektrycznej krótkotrwale brakowało w wielu krajach, ale braki udawało się pokryć. Na przykład Polska uratowała Szwecję.

Sytuacje będzie się pogarszać. Przede wszystkim za sprawą polityki odejścia od węgla. Zimą panele słoneczne nie produkują zbyt wiele prądu, a zapotrzebowania nie pokryją turbiny wiatrowe.

Coraz więcej krajów przestrzega przed możliwymi przerwami w dostawach energii elektrycznej. Austriacy opublikowali nawet specjalny 4-minutowy film poświęcony temu zagadnieniu.

Niemcy z kolei w instruktażowym, opublikowanym pod koniec września, materiale skupiają się na braku ogrzewania, który będzie następstwem przerw w dostawie prądu czy gazu.

Na nagraniu pokazano m.in., jak uszczelnić okna folią izolacyjną oraz samodzielnie zmontować mały pokojowy „piec”.

ZOBACZ: Przepowiednia „zielonej” polityki?! Niemcy instruują, jak zachować się w sytuacji, gdy zabraknie ogrzewania [VIDEO]

Teraz podobną instrukcję opublikowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W krótkiej wiadomości w mediach społecznościowych RCB poinformowało, co zrobić w sytuacji wystąpienia blackoutu (braku prądu). Jednocześnie zapewniono, że „na chwilę obecną Polska nie jest zagrożona blackoutem”, a wpis ma charakter edukacyjny.

Co RCB uznaje za najważniejsze w przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu?

Miej przy sobie latarkę, świecę, apteczkę oraz dokumenty, które będą dla Ciebie łatwo dostępne.

Wyposaż się w przenośną ładowarkę, z naładowaną baterią, czyli w tzw. powerbank.

Zabezpiecz zapasy jedzenia, które nie wymagają przechowywania i przygotowania przy pomocy urządzeń elektrycznych (np. lodówki lub mikrofalówki).

W przypadku, gdyby rzeczywiście doszło do kilkudniowej przerwie w dostawie prądu, skutki byłyby naprawdę trudne do oszacowania. Brak prądu oznacza nie tylko brak światła w mieszkaniu, ale w dłuższej perspektywie zamknięte sklepy, brak płatności elektronicznych i niemożliwość wypłaty pieniędzy z bankomatu (a gdyby wszyscy ruszyli do banku po pieniądze, to pieniędzy po prostu zabraknie) czy brak wody w kranie, co sprawi, że nie tylko nie będzie się można umyć, ale nawet… spuścić wody w toalecie. To oczywiście tylko wierzchołek góry problemów wywołanych blackoutem.