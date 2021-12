Chcą ocenzurować Konfederację

„Z powodu dalszego naruszania standardów naszej społeczności, publikacja twojej strony może zostać cofnięta. Ograniczyliśmy już dystrybucję twojej strony i nałożyliśmy na nią inne ograniczenia” – Krzysztof Tuduj z Konfederacji przeczytał podczas konferencji wiadomość, jaką Facebook wysłał do administratorów fanpage’u Konfederacji. Strony mediów takich jak nczas.com notorycznie spotykają się z podobnymi działaniami ze strony mediów społecznościowych już od dawna.

– Skandaliczna cenzura się nasila i blokowanie faktów i prawdy staje się coraz bardziej agresywne – piszą konfederaci na Twitterze.

Prawicowa opozycja apeluje:

1. UDOSTĘPNIAJ nasze posty na FB i zostawiaj reakcje!

2. Odwiedzaj codziennie nasz profil bezpośrednio!

3. Zaproś znajomych do obserwowania profilu!

3. Zaproś znajomych do obserwowania profilu! pic.twitter.com/waoGQ3TsPM — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) December 4, 2021

„Facebook cenzuruje profil Konfederacji i ogranicza zasięgi! Za co? Za prawdę! Za sprzeciw wobec antynaukowej segregacji sanitarnej i całej tej propagandy covidowej. Dwa miesiące temu został usunięty wywiad z prof. Kuną, jako naruszający standardy społeczności” – poinformował poseł Jakub Kulesza.

„W zeszły piątek usunęli nam grafikę pt.” Konfederacja miała rację Lockdown nie działa”. Co istotne, ucięli nam zasięgi 5-krotnie! Facebook wprost zagroził nam, że zablokuje profil Konfederacji! Dlaczego? Nie znamy przyczyny.”

„Nie wiemy, czy wpływ mają naciski polityczne na administrację facebooka, czy to jakiś nadgorliwy pracownik wczuł się za bardzo w rolę. Na pewno nie damy się tak łatwo zastraszyć i uciszyć.” – stwierdził Kulesza.

Dlaczego? Nie znamy przyczyny. 2/4 pic.twitter.com/HRE6F21xzc — Jakub Kulesza (@Kulesza_pl) December 4, 2021

Na czym polega? Odwiedzajcie bezpośrednio stronę Konfederacja, lajkujcie, udostępniajcie nasze posty i zapraszajcie znajomych do obserwowania! #StopCenzurze 4/4 — Jakub Kulesza (@Kulesza_pl) December 4, 2021

Sprawę skomentował także poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.

– Nie ma zgody na cenzurę w internecie i na odebranie Polakom dostępu do wiadomości od legalnie działającego parlamentarnego ugrupowania Konfederacja – napisał Kowalski.

– Czas na ustawę o wolności w internecie – dodał Kowalski oznaczają we wpisie m.in. swojego szefa – Zbigniewa Ziobrę.

❌To jest realne zagrożenie dla demokracji w Polsce❗️ Nie ma zgody na cenzurę w internecie i na odebranie Polakom dostępu do wiadomości od legalnie działającego parlamentarnego ugrupowania @KONFEDERACJA_. Czas na ustawę o wolności w internecie @ZiobroPL @sjkaleta @SolidarnaPL ! https://t.co/RLbBo87Oif — Janusz Kowalski (@JKowalski_posel) December 4, 2021

Cenzura, którą Facebook straszy Konfederację, jest od dawna stosowana przez duże platformy mediów społecznościowych wobec niezależnych mediów takich jak nczas.com. Facebook notorycznie obcina zasięgi naszym profilom.

Podobne działania prowadzi także YouTube, który blokuje, banuje lub demonetyzuje nasze materiały. To dlatego redaktor naczelny „Najwyższego CZASu!” Tomasz Sommer cyklicznie musi zakładać nowe kanały. Jeszcze do niedawna działał Tomasz Sommer ALFA. Teraz nowe programy naczelnego „Najwyższego Czasu” publikowane są na kanale Tomasz Sommer DELTA.

Duże platformy „karzą” niepokorne media za to, że publikują one informacje niepoprawne politycznie. Czy to dotyczące polityki, czy tzw. pandemii koronawirusa.

Niedawno Tomasz Sommer i Marcin Rola rozmawiali o nowej polskie platformie banbye.pl, która ma się w najbliższym czasie stać wolnościową konkurencją dla YouTube’a. Warto obejrzeć i przy okazji subskrybować nowy kanał:

Źródło: NCzas