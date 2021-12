Nagłe ataki serca na boiskach i stadionach. Tym razem zmarł trener

Do tragedii doszło 2 grudnia w meczu II ligi egipskiej Al Magd – Al Zarka (1:0).

53-letni trener Adham El-Selhadar nie krył radości po tym, gdy jego drużyna strzeliła zwycięskiego gola w drugiej minucie doliczonego czasu gry.

Niestety, radosne świętowanie zamieniło się w posępny nastrój. 53-letni trener z Egiptu podczas celebrowania nagle upadł. Jak się potem okazało, doznał zawału serca. Trafił do szpitala.

Ostatecznie jego życia nie udało się uratować. Liga egipska ogłosiła 3-dniową żałobę, a kondolencje do klubu Al Magd spływają od całego piłkarskiego, i nie tylko, środowiska. Następny mecz zespołu został przełożony.

Zmarły El-Selhadar był uznaną postacią w egipskim futbolu. Jako piłkarz sięgnął po mistrzostwo oraz puchar Egiptu, a po zawieszeniu butów na kołku został trenerem.

To kolejny w ostatnich dniach nagły atak serca w świecie piłki nożnej.

W środę, 1 grudnia przerwano mecz ligi angielskiej pomiędzy Watford i Chelsea po tym, gdy jeden z kibiców nagle upadł na trybunach po zatrzymaniu akcji serca.

Podobny przypadek miał miejsce w październiku w meczu Premier League pomiędzy Newcastle a Tottenhamem. W obu przypadkach życie kibiców zostało uratowane.

Problemy nie opuszczają także samych sportowców. Niedawno z powodu nagle wykrytej wady serce karierę zakończył Sergio Aguero, piłkarz FC Barcelona i reprezentacji Argentyny.

W drugiej połowie listopada Charlie Wyke, 28-letni napastnik Wigan Athletic, upadł na treningu po tym, gdy doszło do zatrzymania akcji serca.

Z kolei 23 listopada w meczu angielskiej Championship (2. liga) na murawę, bez kontaktu z przeciwnikiem, upadł 30-letni John Fleck z Sheffield United. Na boisku natychmiast pojawiły się służby medyczne, akcja ratowników trwała około dziesięciu minut. Piłkarza udało się uratować. Po kilku dniach został wypisany ze szpitala.

