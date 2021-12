Prognoza pogody na niedzielę. Pochmurnie, przewidywane opady śniegu

W całym kraju w niedzielę od rana zachmurzenie będzie duże z opadami śniegu. Zimno, od minus 2 st. C. na Podlasiu do 4 st. C. na Dolnym Śląsku – powiedział dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron.

Niedziela będzie typowo grudniowa: pochmurna i z opadami śniegu . – Na południu kraju może padać deszcz ze śniegiem, a lokalnie, na południowym zachodzie, deszcz – zapowiedział Gawron dodając, że opady śniegu w całej Polsce będą słabe.

– Przyrost pokrywy śnieżnej do 5 centymetrów miejscami na wschodzie i na północnym zachodzie kraju – podał. Synoptyk przypomniał, że na północy rano może jeszcze być mglisto.

– Temperatura w niedzielę do południa od minus 2 stopni Celsjusza na w regionach północno-wschodnich, zero w centrum, do 4 stopni na Dolnym Śląsku – poinformował.

