Obowiązek szczepień. Bosak: „Premier zamierza złamać swoje słowo. Czy prezydent także je złamie?”

Niedzielski zapowiedział, że od 1 marca ma wejść w życie obowiązek szczepień dla nauczycieli, medyków i służb mundurowych. – Idziemy drogą Austrii i Niemiec – oświadczył minister. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Gdy startowała kampania szczepień, a przeciwnicy covidowej polityki sugerowali, że docelowo szczepienia będą obowiązkowe, premier Morawiecki temu zaprzeczał.

W specjalnie opublikowanym w mediach społecznościowych filmie Morawiecki zapewniał, że szczepionki dostępne będą dla tych, którzy „chcą być zaszczepieni”.

– Szczepionka będzie jak najbardziej dobrowolna i mogę to z całą mocą podkreślić – zapewniał Morawiecki.

Po zapowiedzi obowiązkowych szczepień dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych wiadomo już, że premier zamierza złamać swoje słowo.

Aby jednak obowiązek szczepień stał się faktem, potrzebne są do tego specjalne ustawy, które z kolei nie mogą wejść w życie bez podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

W kampanii prezydenckiej w 2020 roku Duda także zapewniał, że szczepienia będą dobrowolne, a on na żaden obowiązek czy przymus się nie zgodzi.

To co robi rząd to strategia gotowania żaby. Będą zmieniać bez końca te limity, sposób ich konstrukcji, żonglować terminami, zwiększać i zmniejszać presję, zmieniać przepisy do upadłego. Wszystko po to żeby zmęczyć społeczeństwo i spacyfikować ewentualny opór. Trzeba wytrwałości!

— Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) December 7, 2021