Omikron wykryty u osób zaszczepionych trzecią dawką. Pfizer zapewnia, że booster działa

U dwóch mieszkanek Singapuru, które przyjęły dawki przypominające szczepionki przeciwko Covid-19, wykryto zakażenie Omikronem. Podobna sytuacja ma miejsce w Niemczech, gdzie wykryto siedem przypadków zakażeń u osób potrójnie zaszczepionych. Pfizer i BioNTech zapewniają, że trzecia dawka zapewni ochronę przed nowym wariantem koronawirusa SARS-CoV-2.

Wstępne testy na obecność koronawirusa wskazały na zakażenie nowym wariantem Omikron w Singapurze u kobiet w wieku 24 i 46 lat.

Obie kobiety zostały wcześniej zaszczepione trzecią dawką szczepionki przeciwko Covid-19 – podało ministerstwo zdrowia Singapuru.

Kobiety znajdują się na kwarantannie w Narodowym Centrum Chorób Zakaźnych, a osoby z ich otoczenia zostały poddane izolacji w miejscach wyznaczonych przez władze państwa.

W Niemczech z kolei poinformowano o wykryciu siedmiu przypadków zakażenia Omikronem – podaje portal tagesspiegel.de.

Osoby te są w wieku od 25 do 39 lat. Wszyscy są po trzeciej dawce szczepionki. Sześciu z nich jako booster przyjęło preparat Pfizera, a jedna Moderny.

Tymczasem Pfizer i BioNTech dwa dni wcześniej zapewnili, że trzy dawki szczepionki są skuteczne w zapobieganiu zakażeniu Omikronem.

„Wstępne wyniki badań laboratoryjnych pokazały, że trzy dawki naszej szczepionki przeciw Covid-19 generują wystarczającą ilość przeciwciał, by zwalczyć infekcję nowym wariantem koronawirusa Omikron” – przekazały w środę firmy Pfizer i BioNTech.

„Ochrona przed zakażeniem wariantem Omikron po przyjęciu trzech dawek jest porównywalna z tą, którą dwie dawki szczepionki dawały przed pierwszą odmianą koronawirusa, która rozprzestrzeniała się na początku pandemii” – poinformowały firmy we wspólnym komunikacie.

„Najlepszym sposobem na zapobieganie rozprzestrzeniania się Covid-19 pozostaje zadbanie o to, by jak największa liczba osób przyjęła dwie dawki szczepionki plus zastrzyk przypominający” – przekazał prezes Pfizera Albert Bourla.