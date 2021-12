Rasistowska i homofobiczna mistyfikacja. Aktor Smollett kreował się na ofiarę, tymczasem sam zlecił swoje pobicie

Wykreował się na ofiarę rzekomych rasistów i homofobów. Był gwiazdą lewicowych mediów, wstawili się za nim Joe Biden i Kamala Harris. Historia okazała się jedną wielką mistyfikacją. Czarnoskóry aktor Jussie Smollett po prostu kłamał.

Znany z serialu „Empire” czarnoskóry amerykański aktor Jussie Smollett twierdził, że 29 stycznia 2019 roku w środku nocy został napadnięty i pobity.

O napastnikach wiedział tyle, że byli zwolennikami prezydenta Donalda Trumpa, a napad przeprowadzili z pobudek rasistowskich i homofobicznych. Krzyczeć mieli: „To jest kraj MAGA!”. MAGA to skrót od słynnego hasła Trumpa Make America Great Again.

Sprawa była jedną z najgłośniejszych w Ameryce, wzbudzając wielkie namiętności polityczne i społeczne. Dziennikarze na wyścigi opowiadali, jak to rasista Trump pchnął swych zwolenników do napadu, wznieca w kraju nienawiść, agresję i wywołuje przemoc. Sam Smollett wielokrotnie gościł w mediach i stał się bohaterem walki o to, o co akurat walczy lewica.

W Stanach Zjednoczonych wielkimi krokami zbliżała się kampania wyborcza, więc za Smollettem wstawili się nawet Joe Biden i Kamala Harris.

„To, co spotkało Jussiego Smolletta nie może być już nigdy tolerowane w tym kraju” – przekonywał Biden.

„Jussie Smollett jest jednym z najmilszych, najłagodniejszych ludzi, jakich znam. Modlę się o jego szybki powrót do zdrowia. To była współczesna próba linczu. Nikt nie powinien obawiać się o swoje życie ze względu na swoją seksualność lub kolor skóry. Musimy stawić czoła tej nienawiści” – dodawała Harris.

Rasistowska i homofobiczna mistyfikacja

Później okazało się, że Smolleta nie napadli „biali rasiści”, tylko dwaj czarnoskórzy nigeryjscy bracia, którzy zresztą aktora bardzo dobrze znali. To była „ustawka”, która pozwoliła się Smolletowi wypromować. Za pobicie siebie zapłacił 3500 dolarów.

Oszustwo zostało zdemaskowane. Po głośnym, trwającym dwa lata procesie, Smollett został został uznany winnym wprowadzenia organów ścigania w błąd. Do końca nie przyznawał się do zarzutów, ale na swoją obronę nie miał nic. Jego zeznania były niespójne, miejski monitoring nie potwierdzał jego wersji, śledczy nie znaleźli dowodów, a nade wszystko Nigeryjczycy wyśpiewali przed sądem prawdziwą wersję.

Smollettowi grozi do trzech lat więzienia.

To haniebne, że fałszywe oskarżenia Smolletta zostały uznane niemal za ewangelię przez prominentnych polityków, dziennikarzy i innych aktywistów. Wzniecanie podziałów rasowych za pomocą kłamstw jest ich niezawodną strategią.

