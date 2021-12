Pogrzeb nagle zmarłych studentów z wrocławskiego AWF-u. Prokuratura wszczęła śledztwo

Odbyły się pogrzeby dwojga nagle zmarłych 21-letnich studentów AWF-u we Wrocławiu. Uczelnia wydała nowy komunikat w sprawie. Prokuratura zapowiedziała wszczęcie postępowania.

W ubiegłym tygodniu AWF poinformował, że 4 grudnia „odeszli od nas nagle” 21-letnia Asia, studentka II roku Terapii Zajęciowej i 21-letni Dawid, student II roku Fizjoterapii.

Przyczyn zgonu nie podano. Rodzina jednego ze zmarłych sugerowała w mediach społecznościowych, że do zgonu Dawida mogła przyczynić się szczepionka przeciwko COVID-19. Dowodów na to jednak nie ma. Więcej na ten temat w TYM miejscu.

W minioną sobotę, 11 grudnia odbyły się pogrzeby obojga zmarłych studentów. Dawid spoczął na cmentarzu we Wrocławiu, a Asia w Jeleniej Górze.

Wrocławski AWF, za pośrednictwem gazety „Fakt”, wydał nowe oświadczenie w tej sprawie.

„Mając na względzie konieczność uszanowania spokoju, pogrążonych w żałobie, rodzin zmarłych studentów naszej uczelni, prosimy o powstrzymanie się od niepopartych faktami wypowiedzi” – przekazano.

Wiadomo, że 21-letni Dawid zmarł podczas meczu piłki nożnej. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok.

– Prowadzimy w tej sprawie postępowanie z artykułu 155 kodeksu karnego – powiedziała w „Faktowi” prok. Małgorzata Dziewońska, rzecznik prasowa prokuratury we Wrocławiu.

„Wspomniany artykuł z kk. mówi o nieumyślnym spowodowaniu śmierci, ale to absolutnie nie oznacza, że do zgonu chłopaka ktoś się przyczynił. Mógł on umrzeć z przyczyn zdrowotnych. W każdej podobnej sprawie prowadzi się jednak śledztwo z tego artykułu. Jest to postępowanie w sprawie, a nie przeciwko komuś. Prokuratura na razie bada wszystkie okoliczności” – relacjonuje „Fakt”.

Sprawą Asi zajmuje się zamiejscowa policja. Studentka pochodziła z Jeleniej Góry.