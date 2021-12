Dziambor OSTRO: „Rząd robi wszystko, żeby ludzi postawić przeciwko ludziom. To jest obrzydliwe działanie” [VIDEO]

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Konfederacji, zapowiadającej dzisiejszy protest pod Sejmem, głos zabrał poseł Artur Dziambor. Polityk odniósł się m.in. do wprowadzanych od jutra (15 grudnia – red.) koronarestrykcji.

Już dziś (wtorek, 14 grudnia – red.) o godzinie 18 pod Sejmem RP odbędzie się protest przeciwko „przymusowi szczepień, paszportom covidowym i bezprawnym obostrzeniom!”. Wydarzenie organizowane jest przez Konfederację.

„Potrzebna jest ogromna mobilizacja społeczna i zjednoczenie ponad wszelkimi podziałami! Tu chodzi o podstawowe prawa obywatelskie, które władza chce odebrać milionom osób niezaszczepionych!”, czytamy na stronie wydarzenia na Facebooku.

Dziambor: „To jest obrzydliwe działanie”

– Ten pisowski ład, który wprowadza się w przypadku tzw. walki z koronawirusem jest tak obrzydliwy, że wysyła ludzi przeciwko ludziom i pokazuje, że władza może się wysługiwać przedsiębiorcami, którzy są straszeni utratą swojego dobytku, swojego majątku, swojej pracy, swojej firmy – zaczął Artur Dziambor.

– Oto minister, który mówi o tym, że restauratorzy, hotelarze sami mają się samoograniczać, bo jeżeli się przypadkiem nie będą samoograniczać, to wtedy na pewno znajdzie się jakiś obywatel, który jako sygnalista wezwie policję, żeby ta interweniowała, ponieważ zostaną przekroczone limity – kontynuował poseł Konfederacji.

– To są absurdy, to jest państwo z dykty. To jest państwo, które działa w obrzydliwy sposób. Jutro ruszają obostrzenia, co do których mamy przekonanie, że są niezgodne z prawem. Jutro też ruszają obostrzenia, które będą nam uprzykrzać życie, ale wyjątkowo nie w Sylwestra, bo w Sylwestra – minister stwierdził – że wirus będzie miał wolne – ironizował polityk.

– Jeżeli ktokolwiek z Was widzi w tym jakikolwiek sens i nazywa to walką z pandemią, naprawdę należy się poważnie zastanowić. Jesteście państwo oszukiwani, a ten rząd robi wszystko, żeby ludzi postawić przeciwko ludziom. To jest obrzydliwe działanie, które natychmiast powinno się zakończyć – podsumował poseł Konfederacji.