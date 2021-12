Polacy przeciw obowiązkowej szprycy i segregacji sanitarnej. We wtorek protest pod Sejmem

Już we wtorek o godzinie 18 pod Sejmem RP odbędzie się protest przeciwko „ przymusowi szczepień, paszportom covidowym i bezprawnym obostrzeniom!”. Wydarzenie organizowane jest przez Konfederację.



„Potrzebna jest ogromna mobilizacja społeczna i zjednoczenie ponad wszelkimi podziałami! Tu chodzi o podstawowe prawa obywatelskie, które władza chce odebrać milionom osób niezaszczepionych!„, czytamy na stronie wydarzenia na Facebooku.

Obowiązkowe szczepienia

Przypomnijmy, że podczas konferencji prasowej 7 grudnia minister Adam Niedzielski zapowiedział obowiązek szprycowania – na razie dla trzech grup. Niedzielski zapowiedział, że od 1 marca ma wejść w życie obowiązek szczepień dla nauczycieli, medyków i służb mundurowych. – Idziemy drogą Austrii i Niemiec – oświadczył „minister pandemii”.

Czytaj więcej: Nowe obostrzenia i obowiązek szczepień w Polsce. Zmiana limitów, nauka zdalna, pracodawcy mogą wymagać testów

Koronawiruse limity

Segregację sanitarną w Polsce zrzucono na karb przedsiębiorców. Choć oficjalnie nikt nie może sprawdzać naszych wrażliwych danych medycznych, do których zalicza się m.in. szczepienie, to PiS zobowiązał do tego przedsiębiorców, którzy pod groźbą wysokich kar, a nawet zamknięcia biznesu, mają sprawdzać paszporty covidowe.

Chodzi o koronawirusowe limity. Oficjalnie, od najbliższej środy restauracje, kina, sklepy, siłownie, baseny itd. mogą być obłożone albo maksymalnie w 30 proc., albo na podstawie wyliczeń osób na metr kwadratowy. Limity jednak nie obowiązują zaszczepionych.

Czytaj więcej: „Wszystkie siły będą przekierowane do weryfikacji działań”. PiS zapowiada masowe covidowe kontrole

Nowe rozporządzenie MZ

Z kolei rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował na poniedziałkowej konferencji, że nowe rozporządzenie epidemiczne dotyczące m.in. sposobu weryfikacji certyfikatów covidowych pojawi się we wtorek. W poniedziałek rano zostało wysłane na obieg Rady Ministrów – dodał.

Andrusiewicz przekazał też, że „w rozporządzeniu pojawi się dokładne wskazanie, na czym ma polegać udowodnienie, czy jesteśmy osobą zaszczepioną, czy mamy certyfikat covidowy”.

– Jeżeli od 15 grudnia wchodzą ostrzejsze limity do 30 proc. do restauracji, hoteli, będzie wskazanie, że jeżeli klient zechce wejść ponad limit, jest obowiązany pokazać certyfikat covidowy. Czyli klient jest zobowiązany, jeśli zechce wejść. Jeżeli nie, nie musi niczego okazywać – powiedział Andrusiewicz.

Czytaj więcej: Segregacja sanitarna Polaków już od JUTRA! Rzecznik MZ zapowiada rozporządzenie

Protest pod Sejmem

Protest przeciwko „przymusowi szczepień, paszportom covidowym i bezprawnym obostrzeniom” organizuje pod Sejmem, we wtorek 14 grudnia, Konfederacja. Początek wydarzenia przewidziano na godzinę 18.



„Rząd razem z KO, Lewicą, PSL i Polską 2050 chce wprowadzić zamordyzm covidowy, żeby w Polsce było jak w Austrii czy Niemczech. To wszystko jest jednym wielkim podeptaniem praw konstytucyjnych! NIE MOŻEMY NA TO POZWOLIĆ!”, czytamy na stronie wydarzenia.

Jak przekonują organizatorzy „potrzebna jest ogromna mobilizacja społeczna i zjednoczenie ponad wszelkimi podziałami! Tu chodzi o podstawowe prawa obywatelskie, które władza chce odebrać milionom osób niezaszczepionych!„.

„W wielu państwach na świecie trwają masowe protesty przeciwko obostrzeniom, segregacji sanitarnej i przymuszaniu do szczepień, w Polsce też musimy bronić praw obywatelskich! Koniecznie dołącz do protestu i bądź 14 grudnia pod Sejmem!„, podkreślają.

Źródło: NCzas/Facebook