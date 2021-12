„Musimy gnębić za brak maseczki.” Funkcjonariusz UJAWNIA szokujące kulisy policyjnych łowów

Portal tarnogorski.info opublikował relację jednego z funkcjonariuszy dolnośląskiej policji. Z jego słów wynika, że „przełożeni szantażują policjantów”, by ci „gnębili” obywateli z powodu braku masek na twarzach. Jednocześnie zupełnie nie interesuje ich fakt, że bezpieczeństwo w rejonie drastycznie spadło. Obecnie jest tylko jeden słuszny cel.

Zadaniem funkcjonariuszy w trakcie „czwartej fali” mniemanej pandemii jest przede wszystkim wyłapywanie niezamaskowanych obywateli przed marketami.

„W ostatnim czasie przełożeni szantażują policjantów, że ci muszą gnębić społeczeństwo i wystawiać mandaty za brak maseczek. Jest nieoficjalny zakaz pouczeń, tylko mandaty. Przełożeni straszą, że jeśli statystyka mandatów nie wzrośnie, to policjanci będą mieć robione postępowania za byle co i zostaną odsunięci od służby” – mówił cytowany przez portal policjant.

Jak dodał, „policjanci muszą stać pod marketami i wyłapywać tylko osoby bez maseczek”.

„Przełożonych nie interesuje to, że bezpieczeństwo w rejonie drastycznie spadło, bo policjanci zamiast o nie dbać, to polują pod sklepami na ludzi bez maseczek, przełożeni tego wymagają i nic innego się nie liczy. Służba wygląda tak, że policjanci cały czas jeżdżą w okolicach sklepów, bo tak każe kadra kierownicza. Komendanci i kierownicy wzięli olbrzymie pieniądze i teraz zmuszają do takiej pracy policjantów, którzy na święta nie dostali ani grosza” – ujawnił.

Co więcej, przełożeni kładą nacisk na wystawianie mandatów za brak masek. „Jeśli nie będzie odpowiednio dużo mandatów, policjanci muszą przychodzić na dniu wolnym do pracy, o czym często dowiadują się dzień wcześniej. Komendant i naczelnik straszą, że policjanci mogą zapomnieć o wolnych świętach i sylwestrze, jeśli będą się stawiać” – twierdził.

Źródło: tarnogorski.info