To jest ostatni moment. Konfederacja: Trzeba powstrzymać to szaleństwo [VIDEO]

Do Sejmu trafił projekt autorstwa posłów PiS dotyczący segregacji sanitarnej Polaków. Zapisano w nim m.in. możliwość obowiązku szczepień. Stanowczo sprzeciwiła się temu projektowi Konfederacja, która skrytykowała go na specjalnej konferencji prasowej. Posłowie zaprosili także na protest we wtorek o 18.00 pod Sejmem.

– To jest dowód przestępstwa polegającego na podżeganiu do przestępstwa – rozpoczął poseł Grzegorz Braun.

– To jeszcze nie jest ustawa, to zaledwie projekt i to taki, któremu nie nadano jeszcze numeru druku sejmowego. To jest projekt dyskryminowania Polaków, poprzez segregację sanitarną pod pretekstem walki z mniemaną pandemią.

– To szczyt bezczelności, który bije PiS ze swoim figurantem, eksponentem, a może rzeczywiście szczerym autorem tego projektu, panem posłem Czesławem Hocem. Z mojej strony do kolegi Hoca komunikat: Szanowny panie pośle, proszę nie iść tą drogą, ma pan czas jeszcze zawrócić ze ścieżki przestępstwa, ponieważ jeśli dalej będziecie ten projekt procedować to upomną się o was sądy. Kiedy wróci Rzeczpospolita a wy odejdziecie w niesławie, to mam nadzieję, że – gdziekolwiek będziecie – to znajdą was polskie sądy, służby, policja, bezpieka, jak Eichmanna z dżungli amazońskiej wyciągną i postawią przed sądami Rzeczypospolitej za podżeganie do przestępstwa jakim jest dyskryminacja. To sprzeczne z konstytucją, to łamie szereg ustaw – powiedział Grzegorz Braun.

Następnie głos zabrał Janusz Korwin-Mikke.

– Pomyśleć, że za 5 lat będziemy się z tego śmiać, jako z wariactwa, ale teraz nie ma żartów, bo oni naprawdę to chcą zrobić. Pod pretekstem zapewnienia wolności, wolność chcą nam odebrać. Za 5 lat to będzie dowód jak nisko można upaść – stwierdził JKM.

Poseł Robert Winnicki liczy na opór wewnątrz klubu PiS i chce budować szeroką koalicję wolnych Polaków.

– Ten projekt, wobec którego spodziewamy się jednak oporu jakiegoś w klubie PiS, ma być ukoronowaniem nieformalnej koalicji PiS i Lewicy, ponieważ to Lewica wystawiła piłeczkę tworząc ustawę o obowiązku szczepień, a dzisiaj PiS wychodzi temu naprzeciw tym projektem. Dzisiaj Jarosław Kaczyński, wysyłając posła Hoca, staje obok Włodzimierza Czarzastego i tworzą koalicję na rzecz segregowania Polaków – powiedział Winnicki.

– Odpowiedzią na taką koalicję musi być koalicja ludzi dobrej woli, wszystkich polskich patriotów, wszystkich ceniących sobie prawa obywatelskie, przeciwko temu projektowi. I Konfederacja właśnie taką koalicję, która ma poparcie milionów Polaków, buduje – dodał narodowiec.

– To jest właśnie moment, kiedy trzeba powiedzieć stop, trzeba powstrzymać to szaleństwo, powstrzymać na poziomie Sejmu, Senatu, a jeśli przejdzie przez obie izby parlamentu, to na poziomie pałacu prezydenckiego. Przypomnijmy, że pan prezydent Andrzej Duda w kampanii wyborczej obiecywał dobrowolność szczepień i powinien pan prezydent z tej obietnicy się wywiązać – zaapelował poseł Winnicki.

Poseł Artur Dziambor zaapelował do sumień i zapytał czy popierający ten projekt chcą żeby ich dzieci i wnuki żyły w takim zniewoleniu forsowanym przez Prawo i Sprawiedliwość.

– W tym wszystkim najbardziej zastanawiające jest to, że ci ludzie, którzy chcą wprowadzić tę obrzydliwą segregację, mają dzieci, mają wnuki… Państwo też mają dzieci, mają wnuki i zastanówcie się czy chcecie żyć w świecie, który próbuje narysować nam PiS przy pomocy centrolewicowej opozycji – powiedział Dziambor.

– Zastanówcie się czy chcecie żeby ta fantazja, znana dotychczas z serialu „Black mirror”, gdzie wszyscy będziemy pod pełną kontrolą i z maksymalnymi ograniczeniami, będziemy kategoryzowani, będziemy mieli getta, do których będziemy mogli wejść pod warunkiem, że będzie się zaszczepionym i tylko pod warunkiem, że będzie się usłużnym dla tej władzy – zastanówcie się czy chcecie takiego świata dla swoich dzieci i wnuków – mówił poseł Konfederacji.

– Naprawdę poważnie się zastanówcie, bo jeszcze nie tak dawno, jeszcze w lutym 2020 roku, zżyliśmy w wolnym świecie – mimo wszystko. To nie był świat idealny, rządziło Prawo i Sprawiedliwość wtedy, ale to jednak był świat, w którym mogliśmy normalnie żyć – mimo wszystko. Ta ustawa to jest coś obrzydliwego. Jeszcze nazwali to „o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej”. ONI będą nam dawali możliwość prowadzenia działalności gospodarczej… Łaskawi panowie… Ta ustawa nie nadaje się do niczego innego, niż do podarcia i wyrzucenia do piekła, do piekła z którego przyszła – powiedział Dziambor i razem z posłem Grzegorzem Braunem podarli projekt, a Braun zaproponował wyrzucenie jej projektu do sejmowej toalety.

.@ArturDziambor i @GrzegorzBraun_ pokazują, co należy zrobić z PiSowską ustawą o segregacji sanitarnej: podrzeć i wyrzucić do kosza. Protest #StopSegregacjiSanitarnej już za nieco ponad godzinę pod Sejmem RP! pic.twitter.com/6MrGI90wcu — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) December 14, 2021

Poseł Konrad Berkowicz zaapelował o udział proteście przeciwko segregacji sanitarnej.

– Franklin powiedział, że kto rezygnuje z wolności dla tymczasowego bezpieczeństwa, nie będzie miał ani bezpieczeństwa ani wolności. I to właśnie teraz rząd PiS chce zrobić – doprowadzić do tego, że będziemy niewolnikami we własnym kraju i dlatego dzisiaj o 18.00 protestujemy przed Sejmem i zapraszamy wszystkich Polaków, którzy chcą żyć w wolnym kraju.