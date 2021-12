Korwin-Mikke o TYM transparencie: ofiar rządu więcej niż ofiar Auschwitz [FOTO]

Nie milkną echa wtorkowego protestu antycovidowego w Warszawie. Mainstreamowe media krytykują jeden z transparentów, które pojawiły się na proteście. Janusz Korwin-Mikke uważa jednak, że był on jak najbardziej zasadny.

We wtorek pod Sejmem odbył się protest Konfederacji przeciw segregacji sanitarnej, obostrzeniom i przymusowi szczepień. W proteście uczestniczyli posłowie koła Konfederacji: Robert Winnicki, Konrad Berkowicz, Janusz Korwin-Mikke, Artur Dziambor i Grzegorz Braun.

Głośno komentowane w mediach są zdjęcia z wydarzenia, na których widać, jak prawicowi politycy pozują na tle transparentu z napisem „szczepienie czyni wolnym”, którego forma nawiązuje do napisu „arbeit macht frei”.

Na taką formę protestu zareagowało Muzeum Auschwitz. „Napis „Arbeit macht frei” to jedna z ikon ludzkiej nienawiści. Instrumentalizacja symbolu cierpienia ofiar #Auschwitz – największego cmentarzyska Polski i świata – to skandaliczny przejaw moralnego zepsucia. To szczególnie zawstydzające, kiedy dokonują tego polscy posłowie” – podkreślono na Twitterze Muzeum.

Do sprawy odniósł się także obecny na proteście lider wolnościowego skrzydła Konfederacji i prezes partii KORWiN – Janusz Korwin-Mikke.

– W Polsce na CoViD zmarło 90 tys ludzi, z powodu działań władz ok.150 tys. Na świecie na CoViD 5 mln. Jeśli nawet władza w Polsce działałaby dwa razy głupiej, niż średnia światowa, to i tak liczba niewinnych ludzi zabitych przez rządy dawno przekroczyła liczbę ofiar KL Auschwitz! – uważa legendarny wolnościowiec.