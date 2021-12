Kościół kowidian: Kolęda tylko z paszportem covidowym?! „Przyjmujący księdza mają prawo upewnić się, czy ich duszpasterz jest zaszczepiony”

Wierni przyjmujący księdza po kolędzie mają prawo upewnić się, czy ich duszpasterz jest zaszczepiony; dlatego powinien on mieć przy sobie paszport covidowy – tak wynika ze wskazań biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego przed nadchodzącą kolędą.

Wskazania biskupa w związku z kolędą 2021/2022 zamieszczono na stronie internetowej diecezji elbląskiej. Hierarcha przypomniał w nich, że trwa „czwarta fala” epidemii. „W życiu społeczeństwa wiąże się to z rozmaitymi prawnymi ograniczeniami” – twierdził.

Bp Jezierski zaznaczył również, że księża odbywają spotkania kolędowe na wyraźne uprzednie zaproszenie. Stwierdził też, że parafianie mają naturalne prawo zrezygnować z kolędy, jeśli czują się zagrożeni zarażeniem.

Hierarcha wskazał, że odwiedzający parafian ksiądz powinien zachować obowiązujące przepisy sanitarne (dystans, maseczka, dezynfekcja rąk), a wizyta powinna trwać maksymalnie 15 minut.

„Przyjmujący księdza mają prawo upewnić się, czy ich duszpasterz jest zaszczepiony. Dlatego ksiądz powinien mieć ze sobą paszport covidowy. Wierni mogą odmówić wizyty kolędowej w przypadku niezaszczepienia księdza” – czytamy.

Według wskazań biskupa elbląskiego w kolędzie nie powinny uczestniczyć wraz z księdzem inne osoby, aby nie zwiększać możliwości rozprzestrzeniania wirusa.

Hierarcha przekazał również, że dla tych, którzy nie decydują się na przyjęcie kolędy w domu, można odprawić mszę św. w kościele, ze specjalnym błogosławieństwem rodzin. „Nieprzyjęcie wizyty kolędowej w czasie pandemii nie może być rozumiane jako zrywanie więzi z parafią oraz jej duszpasterzami” – zastrzegł bp Jezierski.

Nie wszędzie jednak zapanowała segregacja sanitarna. W diecezji płockiej księża mogą wybrać jedną z pięciu proponowanych form „wizyty duszpasterskiej”. W wydanym 14 grudnia komunikacie wikariusz generalny bp Mieczysław Milewski poinformował, że termin kolędy pozostawiony jest do „roztropnej decyzji księży”. Zaznaczył jednocześnie, że podejmując w tej kwestii decyzję, w kontekście wciąż trwającego stanu pandemii Covid-19, księża proboszczowie powinni kierować się dobrem duchowym swoich parafian, odpowiedzialnością za zdrowie oraz aktualnymi, państwowymi wskazaniami”.

Zaproponowano pięć form kolędy. Jedną z nich jest „wiosenna wizyta duszpasterska”, czyli przesunięcie jej na okres po Wielkanocy. Wówczas mogłaby się odbyć np. na świeżym powietrzu – przed domami, blokami czy przy figurach i przydrożnych kapliczkach.

Kolejną opcją są odwiedziny w domach konkretnych rodzin, ale po formalnej deklaracji z ich strony, mającej postać specjalnego formularza. Księża, którzy udadzą się do domów parafian, mają zachowywać „zasady sanitarne”.

Innym rozwiązaniem jest kolędowanie w małych grupach w kościele, a następnie „wieczór kolędowy” w domach, już tylko w rodzinnym gronie. Księża wyznaczyliby Msze św. w kościołach dla rodzin mieszkających na danym obszarze, na które przybyliby przedstawiciele rodzin. Wierni zanieśliby do swoich domów poświęconą wodę. Tam odbyłaby się druga część – „wieczór kolędowy” – już tylko w gronie najbliższych, bez obecności księży.

Następną propozycją jest „list kolędowy”, który po Bożym Narodzeniu roznosiłyby osoby związane z parafią, wraz z pobłogosławioną kredą, kadzidłem i wodą święconą. List napisany przez duszpasterzy zawierałby zapewnienie o modlitwie, mogłoby się tam też znaleźć zaproszenie na Mszę św. w konkretnym terminie, odprawianą za mieszkańców.

Ostatnia opcja to kolędowanie po ulicach parafii. Ksiądz udałby się do danej wsi lub osiedla, aby np. przy kapliczce, czy figurze odmówić błogosławieństwo rodzin i mieszkańców, a następnie pokropić drzwi domów, nie wchodząc do mieszkań, zostawiając parafianom słowo wsparcia i obrazek kolędowy z modlitwą.

Wizyta duszpasterska – nazywana popularnie kolędą – to tradycyjne odwiedziny księdza proboszcza lub osoby go reprezentującej w domach parafian. Choć prawo kanoniczne nie określa konkretnego czasu w ciągu roku, w którym powinna odbyć się taka wizyta, zazwyczaj składa się ją po świętach Bożego Narodzenia.

Podczas wizyty ksiądz modli się z parafianami, udziela im błogosławieństwa na cały rok i święci dom. Wizyta jest także okazją do rozmowy i bliższego poznania się księdza z wiernymi.

Źródła: PAP/PCh24.pl/KAI