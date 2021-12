Izrael. Tylko Żydzi oznakowani opaskami wejdą do centrów handlowych

Izraelskie Ministerstwo Zdrowia zarządziło bardziej radykalną segregacją sanitarną w Izraelu. Jedynie zaszczepieni Żydzi ze specjalnymi opaskami będą mogli skorzystać np. z centrów handlowych.

Od piątku Żydzi będą mogli wejść do centrów handlowych tylko wtedy, gdy zostaną w pełni zaszczepieni lub będą ozdrowieńcami z zakażenia koronawirusem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Tak zdecydował zdecydował we wtorek premier Izraela – Naftali Bennett.

Na spotkaniu z ministrem zdrowia Nitzanem Horowitzem oraz pracownikami służby zdrowia podjęto decyzję, że tzw. Green Pass będzie miał zastosowanie we wszystkich zamkniętych przestrzeniach komercyjnych o powierzchni ponad 10 000 metrów kwadratowych.

Przy wejściu do tych obiektów zielona przepustka danej osoby zostanie zeskanowana przez pracowników ochrony. Jeśli osoba jest chroniona, otrzyma kolorową opaskę, aby wejść do kompleksu i poruszać się. Kolor opaski będzie się zmieniał codziennie, aby nie dochodziło do tworzenia podróbek.

Opaski będą miały formę bransoletek – takich jakie dostaje się np. w klubach lub na pływalniach. W Internecie wrze – wiele osób wskazuje na to, jak niesmaczny, ze względów historycznych, jest pomysł znakowania Żydów bransoletkami, które mają służyć do segregacji.

Tymczasem pojawiają się zapowiedzi, że w Polsce może dojść do podobnych zjawisk. Ostatnio mówiła o tym posłanka PiS Anna Milczanowska.

Źródło: The Jerusalem Post