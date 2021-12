Nowa najdłuższa trasa kolejowa na świecie. Przebiega przez Polskę [FOTO]

Na początku grudnia otwarto odcinek linii kolejowej pomiędzy chińskim Kunmingiem a stolicą Laosu, Wientianem. Oznacza to, że mamy nową najdłuższą trasę kolejową na świecie. Pociągiem można pojechać z Portugalii do Singapuru. Przez Polskę.

Dzięki kolei wybudowanej w Laosie, za którą odpowiadają Chińczycy, najdłuższa kolejowa trasa świata liczy teraz 18 755 kilometrów.

Trasa prowadzi przez 13 krajów. Startujemy portugalskim Lagos, następnie przez Hiszpanię, Francję, Niemcy, Polskę, Białoruś, Rosję, Mongolię, Chiny, Laos, Tajlandię, Malezję i kończymy w Kuala Lumpur w Singapurze.

Poprzednia najdłuższa trasa liczyła ok. 16 900 kilometrów. Także rozpoczynała się w Portugalii, ale kończyła w Wietnamie.

Jeśli ktoś chciałby przejechać nową najdłuższą kolejową trasę na świecie, musiałby poświęcić na to co najmniej 21 dni. To przy założeniu, że po drodze nie byłoby opóźnień, wszystkie formalności (np. wizowe) załatwiane byłyby bez przeszkód. Niezbędna byłaby też sprawna organizacja i dobra orientacja w terenie. Przydałaby się chociażby przy poszukiwaniu stacji kolejowych czy kas biletowych, gdyż nie u wszystkich przewoźników bilety dostępne są przez internet.

Nade wszystko, miłośnicy kolei na taką podróż muszą poczekać, gdyż aktualnie niektóre połączenia (m.in. z Moskwy do Pekinu) są tymczasowo zawieszone z powodu covidowych restrykcji.

Według szacunkowych wyliczeń, podróż z Portugalii do Singapuru pociągiem kosztowałaby ok. 1350 tys. dolarów.