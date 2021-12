Pitoń o segregacyjnej ustawie 1846: „Widzę element, który ruszy pewną lawinę pozbawiającą nas wolności” [VIDEO]

Widzę w tej ustawie mocne zagrożenie, czyli element, który ruszy pewną lawinę pozbawiającą nas wolności – skomentował projekt ustawy 1846 zaostrzającej segregację sanitarną w Polsce Sebastian Pitoń.

Jak co tydzień Pitoń był gościem redaktora naczelnego „Najwyższego Czasu!”, Tomasza Sommera.

Inicjator akcji „Góralskie Veto” komentował m.in. ostatnie wydarzenia polityczne, w tym próbę przepchnięcia ustawy 1846 zaostrzającej segregację sanitarną.

– Nie jestem może tą ustawą aż tak bardzo przerażony, ale tylko w kontekście porównania jej do tego, co dzieje się na zachodzie. Widzę w tej ustawie jednak mocne zagrożenie, czyli element, który ruszy pewną lawinę pozbawiającą nas wolności – uważa Pitoń.

W jego ocenie Konfederacja w ostatnim czasie wypracowała jednolite stanowisko w kwestii walki z COVID-19. Zdaniem Pitonia w ubiegłym roku nie było to takie oczywiste.

– Była dywersyfikacja postaw, skrzydła Konfederacji podchodziły do tego w różny sposób. Tylko Grzegorz Braun od początku był takim pryncypialnym katonem pt. „kowidianizm musi upaść”. Teraz prawdopodobnie doszli do wniosku, że to była najwłaściwsza postawa. I Robert Winnicki, i Artur Dziambor, i reszta przyłączyli się do tych działań. To chyba dobrze – komentował Pitoń.

Obowiązek szczepień a elektorat partii politycznych

Pitoń skomentował także wyniki sondażu, w którym elektorat poszczególnych partii zapytano o stosunek do obowiązkowych szczepień.

Najmniej zwolenników obowiązkowych szczepień jest wśród wyborców Konfederacji (ok. 18 proc.). Wśród zwolenników PiS-u proporcje te rozkładają się mniej więcej poł na pół, w Platformie, PSL-u i u Hołowni (w badaniu wrzucono te partie do jednego worka) stosunek ten to mniej więcej 65 do 35 w kierunku obowiązkowych szczepień, a wśród wyborców Lewicy ledwie 18 proc. jest przeciwko obowiązkowym szczepieniom.

– Bardzo interesujące, że 18 proc. wyborców Konfederacji popiera obowiązek szpryc. To pokazuje, że wybory sporej części ludzi w demokracji są całkowicie ślepe i przypadkowe. Z kolei Lewica też nie jest przeżarta do samego dna głupotą, co jest na swój sposób zaskakujące – mówił Pitoń.

Cały wywiad z Sebastianem Pitoniem dostępny jest na kanale Tomasz Sommer DELTA.