Jest jeszcze gorzej! To już oficjalnie: GIGANTYCZNE podwyżki za prąd i gaz

O nadciągających podwyżkach za prąd i gaz mówi się od dłuższego czasu. W rzeczywistości będzie jeszcze gorzej od przewidywań.

Podwyżki za prąd

Prezes URE zatwierdził wzrost taryf za energię elektryczną dla czterech sprzedawców z urzędu i taryf dystrybucyjnych dla pięciu dystrybutorów. Stawki taryf za energię wzrosną średnio od 1 stycznia 2022 r. o 37 proc., a rachunki za energię – średnio o 24 proc.

Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki (URE), w wyniku zatwierdzenia nowych taryf na obrót energią elektryczną, odbiorcy w podstawowej dla gospodarstw domowych grupie G11, dla których sprzedawcą z urzędu są firmy Enea, Energa, PGE i Tauron, zapłacą za energię ok. 17 złotych netto miesięcznie więcej, co przekłada się na 37 proc. wzrost stawek netto.

Natomiast wzrost stawek dystrybucji dla tych odbiorców wyniesie średnio 9 proc. Według szacunków URE, nominalnie część dystrybucyjna rachunku w grupie G11 może wzrosnąć od 3,70 zł do 4,50 zł netto miesięcznie.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa domowego rozliczanego kompleksowo – czyli za sprzedaż i dystrybucję w grupie G11 – wyniesie ok. 24 proc. w stosunku do 2021 roku.

Podwyżki za gaz

24-procentowe podwyżki prądu, choć szokujące, są jednak niczym przy podwyżkach cen gazu.

Prezes URE zatwierdził także nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa.

W nowej taryfie PGNiG OD ceny gazu są wyższe o ok. 83 proc., stawki opłat abonamentowych natomiast pozostały na niezmienionym poziomie, co oznacza wzrost średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu – na który składa się cena za paliwo gazowe oraz opłata abonamentowa – o ok. 77 proc. dla odbiorców używających zarówno gazu wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych.

Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego gaz do przygotowania posiłków, płatność będzie wyższa o 41 proc.

Dla odbiorców z grupy W 2.1 płatność wrośnie o 54 proc. miesięcznie.

Natomiast odbiorcy zużywający największe ilości paliwa, tj. ogrzewających gazem domy (grupa taryfowa W-3.6), zapłacą o ok. 58 proc. więcej każdego miesiąca.