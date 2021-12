Johnson: „wykorzystamy wszystkie moce, by zapobiec agresji Rosji na Ukrainę”

Wielka Brytania wykorzysta wszystkie swoje moce dyplomatyczne i gospodarcze, aby zapobiec jakiejkolwiek rosyjskiej agresji na Ukrainę – zapewnił brytyjski premier Boris Johnson podczas piątkowej rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Jak przekazało biuro Johnsona w wydanym komunikacie, poinformował on Zełenskiego o swojej rozmowie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na początku tego tygodnia.

„(Johnson) powtórzył wiadomość przekazaną prezydentowi Putinowi o wsparciu Wielkiej Brytanii dla integralności terytorialnej Ukrainy. Premier podkreślił, że Wielka Brytania w porozumieniu z sojusznikami wykorzysta wszystkie swoje moce dyplomatyczne i gospodarcze, aby zapobiec jakiejkolwiek rosyjskiej agresji na Ukrainę” – napisano.

„Premier i prezydent Zełenski omówili znaczenie zmniejszenia przez Ukrainę i inne państwa europejskie zależności od rosyjskiego gazu oraz potrzebę rozwijania ekologicznych i zróżnicowanych źródeł energii. Przywódcy zgodzili się co do wartości trwającego dialogu, w tym z Rosją, i postanowili pozostać w bliskim kontakcie. Premier podkreślił, jak ważne jest, by wszystkie strony realizowały porozumienie z Mińska” – głosi oświadczenie.

(PAP)