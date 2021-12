Protest przeciw segregacji. Przynieśli lustra, by policjanci spojrzeli sobie w oczy [VIDEO]

Królestwo Niderlandów. Podczas jednego z protestów przeciw segregacji sanitarnej i koronarestrykcjom protestującym mieli ze sobą lustra.

Na jednym z holenderskich protestów przeciw restrykcjom codidowym i segregacji sanitarnej pojawili się protestujący z lustrami. O co chodziło w tym happeningu? Protestujący stawali naprzeciw policjantów, nazywanych często przez protestujących „najemnikami”, i przystawiali im lustra do twarzy. Chodziło o to, by mundurowi byli zmuszeni do spojrzenia sobie w oczy i zastanowienia się, czy dobrze czują się z tym, co robią.

Protesty na całym świecie. Tego nie zobaczysz w mediach

W wielu miejscach Europy wprowadzane są koronarestryckje, zaprowadzana jest segregacja sanitarna, a nawet zapowiadane jest już niedługo obowiązkowe szczepienie. W całej Europie trwają też protesty przeciw owym rozwiązaniom.

Demonstracje odbyły się m.in. w Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy Francji. Manifestanci protestowali przeciwko koronarestrykcjom, tzw. paszportom covidowym, które są wymagane w wielu europejskich krajach, aby wejść np. do restauracji, kina czy na siłownię, a także wprowadzanemu obowiązkowi szczepień.

O wszystkich tego typu wydarzeniach informujemy na bieżąco.