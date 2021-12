Starcia z policją w Wielkiej Brytanii. Masowe protesty przeciw restrykcjom i segregacji w Europie [VIDEO]

Demonstracje odbyły się m.in. w Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Francji. Manifestanci protestowali przeciwko koronarestrykcjom, tzw. paszportom covidowym, które są wymagane w wielu europejskich krajach, aby wejść np. do restauracji, kina czy na siłownię, a także wprowadzanemu obowiązkowi szczepień.

Jak już informowaliśmy w Wiedniu swój wiec zapowiedziała m.in. partia MFG i inne grupy, sceptyczne wobec mniemanej pandemii, tzw. przepisów bezpieczeństwa, czyli koronarestrykcji i sprzeciwiające się zapowiadanemu obowiązkowi szczepień.

Wiec przerodził się w nielegalną demonstrację, która zniszczyła policyjne bariery. Co najmniej trzy osoby aresztowano, jeden policjant został ranny.

Czytaj więcej: Wiedeń wyszedł na ulice! Wolni Austriacy protestują przeciwko obowiązkowej szprycy i lockdownowi [VIDEO]

Protesty przeciwko koronarestrykcjom i apartheidowi sanitarnemu odbywały się także w Niemczech. Protestowano m.in. w Paderborn, Düsseldorfie, Ansbach czy Bochum.

🇩🇪 Demonstratie vandaag in Paderborn tegen covid tirannie! pic.twitter.com/Pm52o95X0x

W Berlinie dziesiątki policjantów starało się zapanować nad zakazanym marszem ulicami stolicy Niemiec. Protestujący wyszli na ulice Berlina, aby sprzeciwić się przepisom dotyczącym restrykcji i szczepień.

Protestowano również na Wyspach Brytyjskich. Demonstracje odbyły się m.in. w Glasgow, Londynie,

„Tysiące demonstrantów na marszu w Glasgow! Cały świat powstaje przeciwko tyranii” – czytamy na Twitterowym koncie „Kees71”.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Duizenden demonstranten op de been in Glasgow!

Protestujący zebrali się na Parliament Square w Londynie o godzinie 12. Przed marszem doszło do starć z policją. Poinformowano, że podczas zamieszania w policjantów rzucono racę.

🇬🇧 Duizenden demonstranten op het Parliament Square in Londen tegen coronapaspoorten!💪 pic.twitter.com/IGvhPfxfND

🇬🇧 Enkele duizenden mensen demonstreren voor het parlement in Londen tegen de coronapas die vanaf maandag in het Verenigd Koninkrijk van kracht wordt. #londonprotest pic.twitter.com/WwjtRoBiuU

🇬🇧 Massa-demonstratie vandaag in Londen tegen het vaccinatiepaspoort!!💪💪 pic.twitter.com/7L7PgJZugY

🇬🇧 "Save our children!" Engeland staat massaal op tegen de covid tirannie!👍👍👍 pic.twitter.com/8xIiLplYQV

🇬🇧 Demonstranten gooien met eieren naar de Apple Store in Londen!🤭 pic.twitter.com/Ixa8NsqqQ9

🇬🇧 "We stand together!" De politie staat machteloos tegenover duizenden demonstranten in Londen!!👍 pic.twitter.com/nFmgTznQCG

— Kees71 (@Kees71234) December 18, 2021